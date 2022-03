Descubre quién es el que acompañará a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en su polémica gira y no es Erik Rubín Los misterios alrededor del tour Perrísimas que realizan a dueto Paulina Rubio y Alejandra Guzmán no cesan. Ahora, se da a conocer que habrá un cantante que se unirá al espectáculo ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira Perrísimas donde Paulina Rubio y Alejandra Guzmán compartirán escenario por primera vez ha sido motivo de expectación debido a que las famosas eran consideradas enemigas profesionales. Incluso, tuvieron un conflicto amoroso durante su juventud cuando ambas defendieron su romance con Erik Rubín a través de canciones; por ello, se ha pensado que este músico podría formar parte de la gira, pero no ha sido confirmado. Sin embargo, hay un cantante que ya ha dicho que sí y estará presente en algunas de las presentaciones, se trata de Raymix, quien realizó un dueto con La chica dorada. "Les comparto que me llegó la invitación para sumarme en algunas fechas con ellas; sobretodo porque con Paulina [Rubio] que tengo la canción 'Tú y yo'. Estamos en los trámites de la Visa", reveló Raymix a los medios de comunicación. "Claro, me encantaría [cantar con Alejandra Guzmán] ¿a quién no? Por supuesto, si tengo la oportunidad de ir; obviamente, llevaré mi anzuelo musical". De acuerdo con el representante de la electrocumbia "a Paulina" la veo con esos ímpetus" de realizar el tour con la rockera. Incluso, estuvo con la intérprete de "Ni una sola palabra "la felicité porque le hicieron mención honorífica por su trabajo". Paulina Rubio y Alejandra Guzman Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raymix también reveló que realizó una colaboración en su género electrocumbia con Chiquis; de hecho, ya está en los últimos arreglos musicales, cuya invitación para el dueto vino de el manager de la hija de Jenni Rivera porque "es mi amigo". "Se viene una colaboración muy buena con Chiquis Rivera para mediados de año", dio a conocer. "Tardó un poco [en darse la colaboración]; pero supe que tuvo unos problemas mediáticos, de su familia, sentimentales, de todo; lo entiendo, a veces pasa", comento. "El año pasado que la vi en los premios Billboard, la vi muy bien súper, creo que todavía no tenía estos asuntos. Fue súper amable y estaba muy contenta de trabajar [conmigo]".

