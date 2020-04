¿Qué traman Becky G y Gente de Zona? Una curiosa mancuerna han conformado Becky G y el dueto cubano Gente de Zona con el fin de dar a las mujeres latinas un mensaje de empoderamiento y seguridad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el fin de experimentar e innovar Randy Malcom y Alexander Delgado, integrantes de Gente de Zona, aprovechan la que será su más reciente producción para incursionar en otros géneros musicales. Por ello, formaron una mancuerna con Becky G para grabar el tema “Muchacha”. “Nosotros estamos haciendo una propuesta nueva”, explicó Randy Malcom a People en Español. “Todavía no teníamos una colaboración con una mujer de género urbano de esta generación. Cuando nos dijeron [en la compañía disquera] que fue Becky G la que aceptó hacer la colaboración, porque le encantó la canción, nos pusimos súper contentos”. Image zoom RELACIONADO: Becky G y sus mejores momentos Para el video se buscó crear la imagen de una mujer latina que es fuerte y capaz de salir adelante sin importar las circunstancias; así Becky G se convierte en “una especie de cenicienta” moderna que sale adelante por sus propios medios. Image zoom “La canción habla de la mujer latina”, explicó. “¿Qué quisimos hacer con esta idea? Que la mujer latina se sienta más segura de lo que es y que se empoderara. A pesar que es una mujer que está arreglando un carro en la tarde, pero por la noche es una princesa. Entonces, no importa la diferencia; aquí no hay clase social, no hay nada, que la mujer se sienta segura”. Con esta canción Gente de Zona muestra una evolución. “Hay una especie de cambio en la música, total, pero sin perder la esencia, sabemos que Gente de Zona tiene una identidad que, cuando lo escuchas, sabes quién es el que está sonando y eso no lo podemos perder”, agregó. “‘Muchacha’ es un ritmo que tiene clave de son cubano con ritmos afrobeat. Lo bueno que tiene esto, es de poder experimentar y dar una sonoridad diferente de la que hemos dado hasta ahora”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video de “Muchacha” con Becky G y Gente de Zona ya puede disfrutarse en YouTube. “Creo que es un tema bien alegre que a la gente le va a encantar, le va a gustar mucho”, concluyó Alexander Delgado. Advertisement

