¿Qué se interpuso en la relación de Taylor Swift y el actor Jake Gyllenhaal? La nueva versión del tema All Too Well podría dar las pistas de la causa de la ruptura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de sus relaciones sentimentales se trata, la cantante Taylor Swift intenta mantener un perfil bajo mientras disfruta a puerta cerrada del amor. Pero una vez que se acaba, la artista disfruta desahogar sus penas en sus letras, cantando los detalles de su decepción, lo que mantiene a sus fanáticos adivinando el protagonista de su aparente diario público. Al parecer, la nueva versión del tema "All Too Well", no es la excepción. Aunque la intérprete no lo ha confirmado, la canción de 10 minutos que se incluye en el álbum Red, sugiere que se trata sobre su relación con el actor Jake Gyllenhaal, con quien vivió un corto noviazgo a finales del 2010. En ella, Swift podría haber revelado que la diferencia de edades fue la verdadera razón de su ruptura, reportó la revista PageSix. "Dijiste que si hubiéramos sido más cercanos en edades quizá hubiera estado todo bien/Y con eso sentí morirme", dice la canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre Swift y el actor existe una diferencia de edades de nueve años, y de acuerdo a reportes, la pareja puso fin a su relación días antes de que la cantante cumpliera 21 años. Desde entonces, Gyllenhall, de 40, parece haber cambiado de opinión sobre el tema, ya que actualmente mantiene una relación con la modelo Jeanne Cadieu, de tan solo 25 años. Swift, por su parte, continúa feliz al lado del actor Joe Alwyn, de 30. A través de la canción, Swift también relata cómo su pareja deslumbró a su padre con su sentido del humor, pero que al verla esperar por alguien frente a la puerta toda la noche, le tuvo que recordar que cumplir la mayoría de edad debía ser divertido. Aparentemente, esta edición con los versos agregados cuenta la historia completa de la corta relación de los tortolitos, en la que la cantante se atreve a utilizar una palabra altisonante, luego de sentirse como "un simple papel arrugado", tras una cruel llamada de su ex, según People. Durante el anuncio de su disco, la cantante dio a conocer que la música y letras de Red, reflejaban a una persona con el corazón roto. "Está en todos lados, es un mosaico fractura de emociones que de alguna manera encajaron al final", escribió en su cuenta de Instagram. "Feliz, libre, confundida, solitaria, devastada, eufórica, salvaje y torturada por recuerdos del pasado". ¿Qué opinan sus fanáticos?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué se interpuso en la relación de Taylor Swift y el actor Jake Gyllenhaal?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.