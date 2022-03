Prince Royce trae sorpresa musical Para dar un toque innovador a lo que el público está acostumbrado a escucharle, Prince Royce unió su talento con el de María Becerra para ofrecer un tema que dará mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 12 años años de trayectoria profesional, Prince Royce se ha posicionado como uno de los máximos exponentes de la bachata. La calidad artística del cantante dominicano le ha permitido colocar sus temas en los primeros sitios de las listas de popularidad; además, ha grabado con otros colegas de la talla de Shakira, Chris Brown, Zendaya y Jennifer López, por mencionar algunos. Justamente, su búsqueda por mantener una evolución constante lo llevó a buscar una nueva mancuerna musical para el sencillo de su autoría titulado "Te espero"; así, se unió a María Becerra para ofrecer algo novedoso. "Quise colaborar con alguien con quien nunca había trabajado, quise traer un flow diferente. Creo que María es muy talentosa; basta ver lo que ha pasado con ella en el mundo entero. Traerla a ella, que es de Argentina, a mi música, una bachata de República Dominicana, y traer alguien de afuera a traerme sus colores diferentes", explicó Prince Royce a People en Español. "He visto, más de un año, lo que ha pasado en su carrera internacionalmente, como dije, para mí era colaborar con alguien que quizá mis fans no esperaban, traer una voz diferente a la bachata y por eso decidí llamar a María". El compositor considera que "con esta canción pude darle algo más refrescante a lo que he hecho en el pasado"; fue innovar en la bachata tradicional y retarse como profesional. Para lograrlo, eligió la canción ochentera "(I Just) Died in Your Arms", de la banda británica Cutting Crew, como entrada "Tener ese sonido del rock de los 80, traer guitarras eléctricas y mantener todavía esa bachata es lo que da ese toque diferente a esta canción. El video es como una película; no es el video tradicional conmigo siempre mirando a la cámara cantando, es totalmente diferente a lo que he hecho y es salir de la zona de confort", mencionó. Prince Royce Credit: Pipe Jaramillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el toque especial que el intérprete de "Darte un beso" buscaba encajaba perfectamente Becerra. "Es la primera vez que trabajo con una mujer argentina. Para mí siempre es hacer cosas diferentes culturalmente también; que trabaje con artistas de diferentes partes del mundo", mencionó. Prince Royce y María Becerra Credit: Pipe Jaramillo "Lo bonito de colaborar es que uno puede descubrir diferentes culturas", Prince Royce "Es una oportunidad de que su fanaticada escuche mi música de dominicana y mis fanáticos escuchen la música que está creciendo en Argentina, que es música muy diferente y muy refrescante. Eso es lo bonito de colaborar es que uno puede descubrir diferentes culturas", agregó. "María siempre ha sido humilde, trabajadora. Tuvimos una muy buena química. Desde el principio todo fluyó bastante bien". Prince Royce no descarta compartir el escenario con María Becerra para cantar "Te espero" en vivo; el cual, ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video.

