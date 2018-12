Premios de la Radio no premiará a las mujeres

Las nominaciones a Premios de la Radio han causado tremenda controversia al revelar que este año no se reconocerá el talento femenino. Tras darse a conocer la semana pasada, que en la 19ª. edición de la gala que celebra al género musical regional mexicano, no se premiará a la mejor cantante femenina, las críticas y reproches no se hicieron esperar. Pero su fundador y productor José Pepe Garza, se defiende y asegura que actualmente no existe un ídolo femenino a quien rendirle tributo.

“A lo mejor soy demasiado purista y debería de ser más relajado como otras premiaciones, pero me parece que no hay ídolos mujeres lamentablemente”, expresó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Talento hay muchísimo, el problema es que por alguna razón, no se ha consagrado o no se han alineado las cosas para que el público elija a una mujer y la ponga en un pedestal como lo hace con otros artistas [hombres]. No tenemos a la Cornelio Vega Jr. de mujer o a la Alfredo Olivas de mujer. No en cuanto a talento. Talento hay de sobra. El asunto es que algo no se está haciendo bien porque las mujeres no se convierten en ídolos como los hombres, no llenan los lugares, no están en los espacios en radio”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Además, Garza explicó lo que le hace falta a las jóvenes intérpretes para lograr el éxito que cosechó la fallecida Jenni Rivera.

“Según yo [falta] originalidad en todo”, dijo tajante. “En el lenguaje, en la forma en como se están escribiendo las canciones, la congruencia y [que sea] una mujer que entienda a las mujeres del día de hoy y que las mujeres quieran oírse representadas por esa persona. Creo que cuando uno se siente representado por alguien es cuando lo apoya. En el caso de Jenni, ella representó a muchos de nosotros. Por un lado a las mujeres que habían tenido cierto estilo de vida que no resultó o incluso que habían sido víctimas de algunos abusos, y los hombres también nos identificamos con ella porque era una persona con defectos como todos, que cometemos errores, nos tropezamos y ahí andamos. Todos nos identificamos con ella porque era una persona muy auténtica y que tuvo un repertorio que gustó mucho. Siempre tuvo esa visión”.

La gala que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, pretende rendir tributo a los artistas más sonados y populares del género regional mexicano en Estados Unidos por votación de los fanáticos. Aunque los seguidores de Chiquis Rivera, Marilyn Odessa, Victora ‘La Mala’ Rodriguez y Betty Solis, entre otras, no podrán votar por su cantante favorita, quizá decidan otorgar su voto a Ana Bárbara, quien está nominada en la terna Canción Mariachi del Año.

La premiación, por primera vez saldrá de Estados Unidos para transmitirse por Estrella TV desde Guadalajara, Jalisco en México, para lograr la asistencia de los intérpretes que no han obtenido admisibilidad para Estados Unidos, como Julión Alvarez.

“Pero la razón principal tiene que ver con estas leyes migratorias que han hecho sufrir tanto a tantas familias”, explicó Garza. “Queremos que se sienta nuestro apoyo, nuestra unidad, queremos que se sepa que para nosotros [los latinos] no hay fronteras, que la música y el amor de los latinos no nos lo va a quitar nadie”.