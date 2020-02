Ozuna y Bad Bunny encabezan lista de nominados a Premios Billboard de la Música Latina 2020 Mira la lista completa de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2020. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Billboard y Telemundo anunciaron hoy que las estrellas de la música urbana, Bad Bunny y Ozuna, encabezan la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2020, con 14 menciones cada uno. Denotando la supremacía del reggaetón en los últimos años, con múltiples postulaciones también se encuentran Daddy Yankee y J Balvin (12), seguidos de Anuel AA (11) y Farruko (10). Los premios, que honran a los mejores intérpretes de la música latina, se entregarán este año en 59 diferentes categorías a través de los principales géneros musicales de Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm y Regional Mexicano. La premiación de mayor trayectoria y prestigio en el mundo de la música latina se transmitirá en vivo por Telemundo desde Las Vegas, Nevada, el jueves, 23 de abril de 2020. El programa también se transmitirá simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo y a través de las Américas por Telemundo Internacional. Aquí la lista completa de nominados: CATEGORÍA ARTISTAS Artista del Año

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos Artista del Año, Debut

Jhay Cortez

Manuel Turizo

Paulo Londra

Sech Gira del Año

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer Lopez

Marc Anthony Artista del Año, Redes Sociales

Anuel AA

Becky G

Daddy Yankee

Lali Artista Crossover del Año

DJ Snake

Drake

Katy Perry

Snow CATEGORÍA CANCIONES “Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago” “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago” “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Rosalía “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Banda los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Wisin & Yandel Canción del Año, Airplay

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma” Canción del Año, Digital

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CATEGORÍA LATIN POP Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Enrique Iglesias

Luis Fonsi

Sebastián Yatra

Shakira Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Maná

Reik

Santana Canción “Latin Pop” del Año

Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam “Date La Vuelta”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Rosalía & Ozuna “Yo X Ti, Tu X Mi”

Rosalía, J Balvin & El Guincho “Con Altura” Álbum “Latin Pop” del Año

Latin Pop Album of the Year:

Danny Ocean, 54+1

Luis Fonsi, Vida

Mau y Ricky, Para Aventuras y Curiosidades

Santana, Africa Speaks CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Christian Nodal

El Fantasma

Lenin Ramírez

Raymix Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Los Ángeles Azules

T3r Elemento Canción Regional Mexicana del Año

Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa, “A Través del Vaso”

Calibre 50, “Simplemente Gracias”

Christian Nodal “De Los Besos Que Te Di”

Los Ángeles Azules featuring Natalia Lafourcade, “Nunca Es Suficiente” Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA “Otro Trago” Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, X 100PRE

Farruko, Gangalee

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Sech, Sueños CATEGORÍA CANCIONES “Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago” “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago” “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Rosalía Canción del Año, Streaming

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago” CATEGORÍA ÁLBUMES “Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, X 100PRE

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Luis Fonsi, Vida

Sech, Sueños “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Santana

T3r Elemento CATEGORÍA TROPICAL Artista Tropical del Año, Solista

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra Canción Tropical del Año

Aventura, “Inmortal”

Marc Anthony, “Parecen Viernes”

Silvestre Dangond & Maluma “Vivir Bailando”

Wisin & Yandel & Romeo Santos, “Aullando” Álbum Tropical del Año

Gilberto Santa Rosa, 40… Y Contando: En Vivo Desde Puerto Rico

Marc Anthony, OPUS

Romeo Santos, Utopía

Victor Manuelle, Memorias de Navidad Álbum Regional Mexicano del Año

Christian Nodal, Ahora

Fuerza Regida, Del Barrio Hasta Aquí

Herencia de Patrones, Pa Las Vibras

Los Ángeles Azules, Esto Sí Es Cumbia CATEGORÍA LATIN RHYTHM Artista “Latin Rhythm” del Año, solista

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Jowell & Randy

Wisin & Yandel

Zion & Lennox CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA Compositor del Año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna Productor del Año

Dimelo Flow

DJ Snake

Mambo Kingz

Tainy Advertisement

Close Share options

Close View image Ozuna y Bad Bunny encabezan lista de nominados a Premios Billboard de la Música Latina 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.