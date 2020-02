Estos son los artistas que veremos en el escenario de Premio Lo Nuestro 2020 Estos son los artistas que se presentarán en el escenario de Premio Lo Nuestro 2020. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días nos llevamos la sorpresa el año luego de que se anunciara que Thalía, Alejandra Espinoza y Pitbull serán los anfitriones de lujo de la 32da edición de Premio Lo Nuestro de Univision. Ahora la cadena ha confirmado la segunda ronda de artistas que se unirán a la fiesta en el escenario para poner la nota musical. Y es impresionante. Por el tablado de la AmericanAirlines Arena veremos pasar a Ricky Martin, Becky G, Nicky Jam, Pedro Capó, Greeicy, Natti Natasha, Nicky Jam, Reykon, Ricardo Montaner, Willie Colón, Yennis y Zion & Lennox. Ellos se suman a una lista que ya incluía a Cazzu, Chiquis, CNCO, Daddy Yankee, David Bisbal, Gerardo Ortiz, Reik, Prince Royce y Manuel Turizo. Sin olvidar, desde luego a Mau y Ricky, quienes junto a la mencionada Thalía presentarán su versión en vivo de “Tú ya me conoces” su nuevo sencillo que ya circula con fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el terreno de los presentadores de los trofeos la lista también es deslumbrante e incluye a Christian Nodal, Galilea Montijo, Jaime Camil, Sandra Echeverría y Sofía Reyes. Cabe destacar que esa noche el colombiano J Balvin se hará acreedor al Premio Lo Nuestro Ícono Mundial. Por su parte Alejandro Fernández “El Potrillo”, recibirá el Premio Lo Nuestro Legado Musical -Mariachiy se espera que presente su nuevo tema “Te Olvidé.” La ceremonia de Premio Lo Nuestro será transmitida en vivo este 20 de febrero a las 7:00 p.m., ET/PT. Advertisement

