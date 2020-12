Close

¡Por fin juntos! Así ha sido el reencuentro más esperado de RBD antes de su gran concierto A días de su concierto virtual, sus integrantes se han reunido para ensayar y se han mostrado así de orgullosos y felices a pesar de la ausencia de dos de sus compañeros. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Comienza la cuenta atrás para uno de los conciertos más esperados, no del año, ¡de la década! Cuatro integrantes de RBD calientan motores para lo que será uno de los momentos más emocionantes del mundo de la música. A apenas 6 días de este tributo virtual a la mítica banda mexicana, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman han compartido emocionados cómo están siendo sus ensayos. Un encuentro lleno de risas, diversión y, sobre todo, mucha emoción en el que están poniendo todo su corazón para agradecer a su público el amor y el cariño por tantos años. "Yo digo R...", escribió una divertida Anahí junto a esta cómplice foto de amigos. "Yo estoy listo, ¿y tú?", apuntaba por su parte Christian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un encuentro que promete, además de mucha música, también videos y recuerdos de unos años inolvidables que marcaron una generación. Aunque Alfonso Herrera y Dulce María no estarán debido a la reciente llegada de sus bebés, estarán de corazón, y así lo han compartido con mucho cariño con el público en mensajes a través de sus redes. ¡Contando los días para volver a disfrutar de su música y sus éxitos!

