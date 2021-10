Platino Radio en modo DJ: ¡Una nueva forma de disfrutar tu música favorita en streaming! Esta novedosa experiencia combina tus canciones favoritas con comentarios de los artistas del momento. ¡Mira lo que nos contó en exclusiva el anfitrión de este playlist, Christian Acosta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de lanzar varios playlist como Whiskey & Tequila y Vibras Afro, Amazon Music Lat!n continúa celebrando la riqueza y diversidad de la música en el Mes de la Herencia Hispana y ahora acaba de dar a conocer una nueva experiencia musical, a través de Platino Radio en modo DJ con Christian Acosta como anfitrión. El cantante y presentador de televisión explicó durante entrevista en exclusiva en el programa People VIP, que este nuevo estilo y experiencia de streaming intercala la reproducción de grandes éxitos musicales de hoy y del ayer, con opiniones de DJs, comentarios de los artistas, trivialidades con Alexa y segmentos presentados en espanglish. "Es una experiencia musical porque es como una evolución de un playlist, o sea, en vez de escuchar canción tras canción, ahora lo que vas a hacer es escuchar la música tal vez con una anécdota mía del tema o del video musical o algo que tiene que ver con el artista", contó. "Quizás también el artista de repente entra [al playlist] y dice algún comentario acerca de la creación del disco o de lo que está sintiendo en ese momento", agregó el youtuber y actor de raíces colombianas. Christian Acosta Credit: Cortesía El intérprete de canciones como "Tonta" y "How Am I", resaltó que esta nueva modalidad además de que une fronteras y honra la belleza de la cultura latina, enriquece la experiencia de las personas que usan la plataforma porque ofrece más información sobre la música y los cantantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Raw Alejandro, Bad Bunny, Shakira, Rosalía, etcétera, etcétera, vamos a tenerlos a todos invitados. Además, no solamente a artistas que ya han llegado a un nivel internacional, sino también a artistas nuevos que tal vez mañana van a ser los favoritos", expresó. ¿Cómo funciona? Para disfrutar de esta experiencia, tienes que descargar la aplicación de Amazon Music y buscar Platino Radio. Otra opción es activar Echo con tu voz y pedirle a Alexa que te conecte con Platino Radio DJ mode.

