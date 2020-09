Los amigos de Pitbull Por Carole Joseph Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Pitbull no solo presume de engalanar nuestra portada digital esta semana, el cantante cubanoamericano también saca pecho por tener excelentes amigos. Y para nuestro delite, hace música con ellos que mueve al mundo entero. ¿Se saben todas las canciones? Empezar galería Con JLo Image zoom "On the floor" fue una colaboración única entre Mr. Worldwide y la Diva del Bronx. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Con Enrique Iglesias Image zoom Laura Cavanaugh/Getty Images "Messin' Around", así, diviertiéndose entre amigos fue como nació esta canción. 2 de 10 Applications Ver Todo Con Marc Anthony Image zoom Jeff Kravitz/AMA2011/FilmMagic "Rain over me" juntó a estos dos titanes en una pegajosa melodía. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Con Gloria Estefan Image zoom Kevin Mazur/WireImage ¡De lujo! Así fue esta mancuerna musical que nos dio dos temas: "Wepa" y "No llores". 4 de 10 Applications Ver Todo Con Daddy Yankee y Natti Natasha "No lo trates". ¡En serio, ni te atrevas! 5 de 10 Applications Ver Todo Con Pharrel Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Clear Channel "Blanco" fue el temazo que unió a estos dos grandes. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con Shakira De Barranquilla a Miami —y en todos los rincones del mundo—se bailó su "Get It Started". 7 de 10 Applications Ver Todo Con Christina Aguilera Image zoom Ethan Miller/Getty Images "Feel this moment". Sí, sí, lo sentimos. 8 de 10 Applications Ver Todo Con Becky G y De La Ghetto Image zoom Cortesía "Mala remix" ¡tremenda mezcla! 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con Wisin y Chris Brown Image zoom PHOTO: (PHOTO BY ETHAN MILLER/GETTY IMAGES) Nada, musicalmente todo quedó bajo "Control". 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

