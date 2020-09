¿Cómo ver a Pitbull en acción desde la comodidad de tu hogar? En medio de la pandemia, el cantante cubanoamericano se reinventa y ofrecerá dos conciertos virtuales. ¡Te damos todos los detalles! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El lema de Pitbull es cambiar lo negativo por lo positivo. Mr. Worldwide también sabe reinventarse, crear nueva música para ayudar a quienes lo necesitan dentro de una pandemia global y hoy está más que listo para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en la plataforma LiveXLive, donde ofrecerá dos conciertos en octubre. “Esto es como cualquier cosa [dentro de mi] mentalidad: aquí no hay problemas, hay solo soluciones”, dice el cubanoamericano. "El reinventarme y hacer un pay-per-view [paga-por-ver] fue para crear otro negocio, no solo para que los fanáticos puedan ver a su artista favorito. También lo hice para los artistas”. Image zoom Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los amantes de la música de Mr. 305 podrán gozar de su swing a través de www.livexlive.com el sábado, 10 de octubre, a las 8:00 p.m., hora del este de Estados Unidos (5:00 p.m., hora del Pacífico) y el sábado, 17 de octubre, a las 8:00 p.m., hora del este (5:00 p.m., hora de Pacífico). [Los boletos estarán a la venta pronto en esa plataforma]. Image zoom Cortesía Los conciertos se transmitirán desde el recinto de SLAM! Charter School, una escuela fundada por Pitbull en Miami. “Como siempre, trato las cosas primero y veo [cómo salen]”, explica el cantante, quien adorna nuestra portada digital de la semana y asegura que se alió a LiveXLive para su beneficio y el de otros que, como él, han tenido que suspender giras y no han podido compartir con sus fanáticos este año. “Cuando tengo la plataforma llamo a otros artistas y les digo: ‘Mira esto es algo bueno para ti, para [tus] fans’”. ¡Dale!

