Piso 21, Wisin, David Bisbal, CNCO y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Courtesy "Más de la una", Piso 21 feat. Maluma Luego del éxito logrado con la canción “Querida”, Piso 21 quiere cerrar el año con broche de oro. El grupo ha unido fuerzas con la superestrella mundial Maluma, con quien hoy lanzan el tema titulado “Más de la una”. La química y el amor por su arte los lleva a otro nivel y entregan una explosiva bomba como lo es “Más de la una”. Por si el tener a estas 5 voces, las más populares de Colombia, no fuera razón suficiente para ponernos a bailar, los chicos quisieron dar una gran sorpresa adicional y es así que “Más de la una” llega acompañado de un gran audiovisual. "No me acostumbro", Wisin feat. Ozuna, Jesús Navarro de Reik y Miky Woodz Wisin reúne a Ozuna, Jesús Navarro de Reik y Miky Woodz para el nuevo lanzamiento de Los Legendarios “No me acostumbro”. El lanzamiento del nuevo sencillo va a acompañado del estreno del impresionante video dirigido por el reconocido director Carlos Pérez de Elastic People. Wisin, Ozuna y Miky Woodz grabaron en el Monasterio Español en la ciudad de Miami, FL y Jesús Navarro en locación en México. "Blinding Lights Remix", The Weeknd y Rosalía Para celebrar el primer aniversario del tema "Blinding Lights", The Weeknd y Rosalía acaban de lanzar el remix del pegajoso tema musical, que dominó los charts de radio en el 2020. "Hero", CNCO CNCO dedica su nuevo tema musical "Hero" a todas las personas que se han convertido en heroes en la pandemia - desde los trabajadores de primera línea, médicos, enfermeros, cuidadores, maestros e incluso a todos los que están echando una mano en sus comunidades. El rodaje del videoclip de "Hero" estuvo a cargo del reconocido director Carlos Pérez deElastic People. Fue inspirado por el video del grupo Backstreet Boys "Show Me The Meaning of Being Lonely". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Tears of Gold", David Bisbal y Carrie Underwood David Bisbal y Carrie Underwood debutan juntos interpretando por primera vez una épica canción bilingüe, “Tears of Gold”, que llega junto a un increíble y emotivo video filmado en Los Ángeles, y dirigido por el galardonado productor Alexis Morante. “Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración”, comentó David Bisbal. “El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe". "Feeling Good", Snoop Dogg, Natanael Cano, Ovi, Snow Tha Product y CNG Image zoom Credit: Cortesía Snoop Dogg, una de las caras más notables de la escena hip-hop de la costa oeste, continúa su incursión en la música latina con el anticipado lanzamiento de la innovadora colaboración "Feeling Good" al lado de Natanael Cano, Ovi, Snow Tha Product y CNG. La fenomenal colaboración es un gran ejemplo de la magia que resulta cuando una generación guía a la siguiente. En este tema Snoop Dogg sirve como mentor para esta nueva ola de artistas en uno de los mercados y géneros más reconocidos del mundo. "Keloke", Khea Khea es atormentado por los demonios del amor en su nuevo tema "Keloke", una balada que une el romanticismo con la sensibilidad melódica del pop y el toque característico de Khea creando una propuesta diferente y refrescante que deja entrever la versatilidad de la estrella más popular del Trap Latino. El video, filmado en Buenos Aires, estuvo bajo la dirección y edición de Facundo Ballve. “Mis superpoderes”, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho lanza nueva música y cierra el 2020 con “Mis superpoderes”, un tema rítmico escrito por Aarón 'La Pantera” Martínez', quien le puso un toque de humor mexicano a esta canción impregnada de buena vibra y un toque de mambo. El lanzamiento de “Mis superpoderes” viene acompañado de un vídeo musical con momentos importantes captados a través de su gira del 2019. El tema es el sexto adelanto de su próximo álbum titulado En contra de mi voluntad, que estará disponible en marzo del 2021. "Pedir permiso", María León feat. Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey María León sigue a la conquista de nuevos ritmos y ahora sorprende a sus fans con el lanzamiento de “Pedir permiso” feat. Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, tema en el que la cantante incursiona en el género de banda y lo fusiona a la perfección con la cumbia y el pop. La canción fue escrita por la intérprete junto a la gran Marcela de la Garza y Mauro Muñoz, ellos tres hicieron un equipo perfecto que dio como resultado un tema que refleja mucha de la personalidad atrevida y sensual de María León, combinado con un toque de picardía que pondrá a bailar a todos los fans. "Soltera", María Pino María Pino nos presenta su nuevo sencillo titulado “Soltera”, una propuesta pop-urbano que caracteriza una pequeña parte de sus influencias musicales, y que se impone con fuerza en el ámbito de la música Latina. "Una vez más", Pamela Cortés y Mirella Cesa Image zoom Credit: Cortesia Luego de más de una década de carrera y éxitos, dos de las voces más queridas de Ecuador, Pamela Cortés y Mirella Cesa, unen su canto en un junte explosivo en el nuevo sencillo “Una vez más”. Las artistas unieron sus voces para llevar un mensaje positivo de dar gracias a la vida por un nuevo amanecer y una nueva oportunidad, a través de una melodía con letra sincera la cual imprime los sentimientos más íntimos del ser humano, en una canción. "Que rico sabe el amor", Nicole Vega Nicole Vega estrena su tercer single promocional de este 2020 “Qué rico sabe el amor”, inspirada en un amor real y verdadero que nos transporta a una dimensión segura, pacífica y completa. Este nuevo single, escrito por Nicole Vega junto a Cristina Abaroa, es del género balada/pop con sonidos actuales y muy frescos. "Last Christmas", Wille Gómez Image zoom Credit: Cortesia Después del éxito de su sencillo "Mojados", este guapo y talentoso dominicano cierra el año con el honor de hacer la primera versión en español de esta famosa canción que ha sido aprobada por el estado del legendario George Michael. "Tu cuerpo", Víctor & Gabo Víctor & Gabo presentan "Tu cuerpo", un tema cargado de sensualidad y ritmo contagioso que de inmediato se queda en la mente y te empuja a cantar y bailar. El sencillo, compuesto por Víctor Portillo, Carlos Espinoza y Juan Vegas, es un reggaetón con ese swing que se mete en la sangre y vibra desde la música y lleva a una carga de sensualidad extra con su letra. "En tu piel", Séssi Séssi se deja llevar por el deseo y nos revela su fantasía en su nuevo tema y video musical “En tu piel". Su fuego y seducción dijeron presente en la cinta, y sus varios tonos explican su sangre caribeña: cubana- puertorriqueña. Séssi utiliza su plataforma visual para tocar en los temas de la imagen corporal y la igualdad, mostrando empoderamiento y feminidad en fajas y rodillos para el cabello, sin la sensación de lo que la sociedad percibe como ser doméstica. El concepto creativo de “En tu piel” fue envisionado por la misma Séssi en conjunto con su directora creativa Sarah Akiba. "Cristal", Rox Rox presenta "Cristal", su nueva canción con el que busca resaltar, enaltecer y sobretodo empoderar conscientemente a las mujeres. "Cristal es una celebración a la Reina que cada mujer lleva por dentro, cualquiera sea el camino que hayamos elegido, todas cumplimos un rol esencial que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. La madre, la hija, la hermana, la prima, la abuela, la amiga. Todas importamos", dijo la cantante.

Piso 21, Wisin, David Bisbal, CNCO y más estrenos musicales de la semana

