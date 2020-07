Piso 21 presenta “Querida”, el próximo himno de cuarentena y del verano Piso 21 promete que su nuevo sencillo “Querida” junto a Feid se convertirá en el próximo himno de cuarentena y del verano Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesía Piso 21 promete que su nuevo sencillo “Querida” se convertirá en el próximo himno de cuarentena y del verano. “Es la primera vez que nos mostramos en una faceta de funk combinado con urbano. Es una canción que tiene mucho ritmo, mucho baile; es una canción que te puede sacar del mood de cuarentena, para todos los que aún estamos viviendo en encierro es una buena salida”, reveló Dim en entrevista con People en Español. “Simplemente quisimos mostrarnos como cuando uno oye una gran canción y está en la casa y la disfruta en el baño, en la casa, en la cocina”. La agrupación colaboró con el cantante Feid para dar vida a una canción que resalta su fuerza y musicalidad infinita como cantantes, intérpretes, compositores y músicos eficientes. “Esta colaboración se da porque todos tenemos años de amistad con Feid, tenemos mucho tiempo hablando y siempre habíamos querido colaborar pero no habíamos encontrado la canción”, expresó. “Feid nos presenta [el tema] y nos gustaron mucho los versos, la melodías, los rapeos y sobretodo el ritmo, la forma en que se pone versátil la canción, que no solamente es urbano sino que también incluye funk, es algo que nos llamó la atención”. En el video, dirigido por FALCO, vemos a los cuatro miembros de Piso 21, Feid y tres bailarines disfrutar de la canción desde sus respectivos lugares. “El video musical fue súper bonito hacerlo pues por cuestiones de confinamiento tuvimos que hacerlo por separado cada uno en sus casas, pero no por eso queríamos restarle importancia así que Federico Gómez que es nuestro creativo se encargó de dirigir el video y hacer unas tomas muy profesionales donde nosotros mostramos un lado muy relajado haciendo lo que cualquier persona hace en la casa cuando está solo , haciendo oficio, aseo y cantando”, contó El Profe. “Estamos convencidos que este es un muy buen video”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los integrantes de Piso 21 están llevando la cuarentena de la mejor manera, e incluso aprovechan para sacar lo mejor de ellos y de su música. “Hemos hecho música todos los días, hemos sacado mucho provecho, hemos tenido la oportunidad de terminar nuestro disco con más calma y hacer nuevas canciones incluso para después del nuevo disco. [El tema] "Querida" es una muestra de esto que hemos estado haciendo en cuarentena”, dijo Pablo. “La verdad estamos felices viviendo este proceso con todo lo que trae, sin poder viajar con todos los problemas pero sacándole el mejor provecho”. Image zoom cortesía No pudimos culminar la entrevista sin antes pedirle a los chicos que enviaran un caluroso saludo a sus fans de People en Español. “A todos los fans de People en Español les mando un saludo, buena energía, mucha buena vibra, espero estén muy bien. Estén pendientes del lanzamiento de “Querida” junto a Feid, una canción que de verdad le estamos metiendo todo el corazón, está muy bailable, muy dedicable. Disfrútenla pues parceros”, Lorduy.

