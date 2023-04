¿Quién es Peso Pluma, el cantante que ya superó a Miley Cyrus? Conoce a Peso Pluma el cantante de regional mexicano que es el nuevo fenómeno musical que ha logrado desbancar a cantantes de talla mundial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, en la escena musical surgió el nombre de un nuevo cantante que se hace llamar Peso Pluma y ha causado controversia por diversas razones. De hecho, Ángela Águilar salió en su defensa sobre su forma de cantar. ¿Quién es el chico que ha resultado un fenómeno? Su nombre es Hassan Emilio Kabende Laija; nació en Jalisco, México, el 15 de junio de 1999. Inició su carrera en el 2020 con su tema "Relajado voy". Es un intérprete de regional mexicano que mezcla los corridos tumbados con géneros como el trap. Alcanzó reconocimiento mundial en 2022 tras colaborar con Luis R. Conriquez y Natanael Cano; además, ha trabajado con figuras internacionales como Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy On the Drums. Ahora, también se coloca en el centro de atención debido a que su canción "Ella baila sola" que realizó a dueto con la agrupación Eslabón Armado ya logró desplazar el sencillo "Flowers" de Miley Cyrus en la plataforma musical Spotify; además, de convertirse en el primer mexicano en ocupar el número uno de su ranking a nivel mundial. Peso Pluma Peso Pluma | Credit: Irvin Rivera/Getty Images for YouTube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el lanzamiento de "Ella baila sola", hace casi un mes, este tema ha sumado más de 6,700,000 reproducciones contra las 5,900,000 de "Flowers". Además, el video en YouTube tiene casi 30,000,000 de vistas a solo nueve días de su lanzamiento. Pero su fama va más allá de los números, este cantante ha logrado conquistar a los cibernautas por la humildad que muestra con sus fanáticos y el amor que muestra hacia su familia. Entre sus canciones se encuentran "El Belicón", "Siempre pendientes", "PRC", "Por las noches", "AMG" y "La Bebé", entre otras. Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno de la música y parece que su fama se consolida cada día.

