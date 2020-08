Pedro Capó pasa la cuarentena entre las sábanas ¡qué rico! Así se hizo el nuevo video de Pedro Capó durante la pandemia Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si alguien ha pasado una feliz cuarentena, ese ha sido Pedro Capó. El cantante Puertorriqueño no solo ha tenido el privilegio de gozar a su familia, también ha creado nueva música para su nuevo disco que saldrá a la venta en septiembre. En una íntima charla, el intérprete habló de su nuevo sencillo “ La sábana y los pies”, cuyo video fue grabado en medio del encierro en la ciudad Miami, Florida. ¿Cómo te sientes en medio este caos mundial? Estoy feliz de que a pesar de todo lo que está pasando haya estos medios para contar todo lo que está pasando. Estoy aprovechando, tratando de ver el lado positivo, monté un estudio para trabajar en mi casa, comparto con mis niños y aprendiendo a cocinar cosas nuevas. Ahora estoy en promoción, pero tengo un gimnasio personal que tengo. Tengo tres varones y mi hijo mayor cumple 15 años y es cineasta y vemos películas clásicas y las discernimos y con los chiquitos jugamos juegos de mesa. Háblanos sobre tu sencillo “La sábana y los pies” Es parte del nuevo disco que sale en septiembre. Todo nace por las limitaciones que nos trae la cuarentena que quise ver oportunidades, algo divertido para documentar cosas buenas. Agarramos una casa en Miami, no podía tener a una modelo en el set y filmamos a una mujer aparte y la pusimos en proyectores que tengo, agarramos sábanas y las colgamos en el techo también. [La verdad], en este encerrón que nos tocó [vivir], qué más podemos pedir que estar con alguien que nos de cariñito y que nos encerremos con es persona [y] enredarnos en las sábanas y los pies con [ella]. ¿Cómo fue cuando viste el resultado final? Increíble, fue algo que me hizo feliz. Rompió mis expectativas. Quedó muy bonito. ¿Cuál es el mensaje que le darías al público que te ha dado éxito? Amo lo que hago y desde mi plaza me gusta contribuir y hacer la vida más liviana, creo que todos pasamos por lo mismo. Gracias por le cariño y el reconocimiento, este tipo de cosas me sorprenden y me halagan muchísimo.

