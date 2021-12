Paulina Rubio y Alejandra Guzmán dejan atrás sus conflictos y realizan gira juntas Después de muchos rumores, se confirma que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán compartirán el escenario en una gira conjunta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que durante su juventud Paulina Rubio y Alejandra Guzmán estuvieron enfrentadas en diversos momentos. Particularmente, cuando ambas se disputaron el amor de Erik Rubín; incluso, cada una tenía una canción que era una indirecta hacia la otra y en las cuales defendían su cariño hacia dicho cantante; "Mío" por parte de La chica dorada y "¡Hey güera!" de la rockera. Sin embargo, hace un tiempo se habló de que trabajarían juntas en un tour titulado Versus que no se dio. Ahora, parece que sus diferencias han quedado atrás definitivamente y se reúnen para trabajar juntas en una gira que lleva por nombre Perrísimas. "¿Por qué no?", escribieron Rubio Guzmán en sus respectivas cuentas de Instagram y acompañaron la pregunta con una imagen donde se aprecia el cartel anunciando este tour en 2022. Los cibernautas han reaccionado ha este anuncio que ha causado expectativas desde que surgió como un rumor. "Ya hacía falta una gira"; "Par de reinas"; "Será un exitazo esta gira con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán"; "Paulina Rubio y Alejandra Guzmán finalmente ¡gracias Perrísimas!"; "Confirmado es con Alejandra Guzmán que emoción que lindo ver a estas mujeres tan talentosas; ya no puedo esperar", y "Todos los fans de Paulina juntos con los fans de la Guzmán", fueron algunos comentarios. Paulina Rubio y Alejandra Guzman Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes pidieron que también haya fechas en México, de donde ambas cantantes son originarias, y en otros países, porque la gira se anuncia de inicio sólo en Estados Unidos. "No se olviden de Mexico Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, ya me entere que solo es gira en USA"; "¿Para cuándo el concierto en Chihuahua?", y "¿Para cuándo Perú?", mencionaron. De momento, no hay mayores detalles pero la expectativa de ver juntas a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en el escenario está causando emoción entre los fanáticos de ambas famosas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paulina Rubio y Alejandra Guzmán dejan atrás sus conflictos y realizan gira juntas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.