"Yo nunca pensé que mi papá iba a morir pronto": Paulina Goto estrena canción dedicada a su padre La actriz y cantante mexicana perdió a su progenitor el pasado mes de septiembre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2018, en su ciudad natal, Monterrey, México, Paulina Goto se reunió con varias amigas para escribir canciones. De esa tarde de composición musical nació 'Carta inconveniente', un tema en el que la artista mexicana plasmaba su experiencia de vida junto a su progenitor. "Era una carta para mi papá que hablaba de mi experiencia con él, de lo bueno, lo difícil que vivimos como familia y el realmente conocerlo, entenderlo y amarlo incondicionalmente". Yo nunca pensé que mi papá iba a morir pronto y ahora que la escucho [la canción] pareciera que mi alma sabía, que me estaba despidiendo y agradeciéndole. - Paulina Goto Aunque la canción no llegó a ver la luz en esa época, la también protagonista de exitosas telenovelas Televisa como Un camino hacia el destino y Vencer el miedo pudo compartirla con su padre. De hecho, ambos tuvieron la oportunidad de cantarla juntos en una reunión familiar en casa de los abuelos de Paulina. "Me acuerdo de lo orgulloso que se sentía de su canción". Image zoom Paulina Goto y su padre | Credit: Instagram Paulina Goto La actriz y cantante, que perdió a su padre hace poco más de un mes, se animó ahora a hacer pública la canción como una especie de homenaje a su progenitor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora, después de un par de años y que mi papá se me adelantó, me doy cuenta de la magia que tiene la música. Yo nunca pensé que mi papá iba a morir pronto y ahora que la escucho pareciera que mi alma sabía, que me estaba despidiendo y agradeciéndole", reconoció recientemente la intérprete de éxitos como 'Rompe' por medio de las redes sociales. El tema musical, que incluye la armónica que el padre de Paulina tocaba, lleva finalmente por título 'Siempre contigo' y ya está disponible a través de su canal de YouTube. "Realmente la canción cambió muy poco de lo que escribimos en el 2018, pero trabajé un chanteito que le agregamos Pablo Dazán y yo y en cuanto a la producción pudimos conservar su esencia como muy acústica: guitarra, voz y la armónica que mi papá tocaba increíble", compartió la cantante ante sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram.

