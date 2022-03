Paquita la del Barrio cantará con Daddy Yankee en la gira de despedida Ha resultado toda una sorpresa el darse a conocer que Daddy Yankee quiere para su gira de despedida a la icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio ¿cómo surgió esta colaboración? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Daddy Yankee dio a conocer que se retira de la música. Por ello, realizará una última gira internacional titulada La última vuelta tour. Lo que llamó la atención es que una de las invitadas que el reguetonero quiere en su espectáculo de despedida es, nada más y nada menos, que a la icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio, quien se habló del interés del representante del género urbano por tenerla en el mismo escenario. "Tengo entendido que sí [participaré en el tour de Daddy Yankee]; yo estaba en Veracruz", mencionó Paquita al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "La invitación llegó por medio de Paco [Torres, su representante]". La intérprete de "Rata de dos patas" advirtió que "no" ha escuchado las canciones de Yankee; sin embargo, no duda en estar presente en la gira, pero descarta realizar alguna fusión musical con su colega porque prefiere cantar a su propio estilo. "Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío", advirtió. "Cada quien lo nuestro". Paquita La Del Barrio y Daddy Yankee Paquita La Del Barrio y Daddy Yankee | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank; Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante mencionó que su actual estado de salud la ha obligado a utilizar una silla de ruedas. Incluso, tuvo que dar un concierto completo en Texas, Estados Unidos, en dicho artefacto; lo cual, no ha representado un problema para ella porque considera que lo importante es cumplirle a sus fanáticos. "Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy. Me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces, aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando", enfatizó. Mientras se lleva a cabo su colaboración con Daddy Yankee, Paquita la del Barrio se prepara para dar un concierto con Lupita D'Alessio que se llevará a cabo en fechas próximas.

