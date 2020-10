Close

Pandora rinde tributo a las mujeres con una nueva estación en su honor: Del Corazón La plataforma digital busca realzar el talento femenino en el género urbano con una estación dedicada a las mujeres. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cantantes Karol G, Rosalía, Becky G y Natti Natasha ya tienen una nueva vía en la que exponer su talento gracias a la plataforma digital Pandora, que esta semana lanzó su nueva estación de música latina llamada Del Corazón. Este nuevo espacio busca exponer el corazón del género urbano desde la perspectiva femenina. “Con la alza histórica del consumo de la música latina, llegó una ola de contenido nuevo y emocionante producido por mujeres en la música latina urbana y pop. Sin embargo, las latinas consistentemente permanecen la sombra de sus contrapartes masculinos”, explicó Leticia Ramírez, programadora para la plataforma. Image zoom Pandora “Hemos creado una plataforma que realza este contenido en una manera única e innovadora. Del Corazón no es solo un playlist, es una estación que provee una voz ruidosa, accesible para cientos de artistas, establecidos y nuevos. Esta estación destaca el talento y la tenacidad de las artistas latinas femeninas de una manera que beneficiará su crecimiento en el mercado, además de darles más visibilidad”, agregó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Pandora rinde tributo a las mujeres con una nueva estación en su honor: Del Corazón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.