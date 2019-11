Ozuna antes de la fama: “Fui limpiabotas, hice de todo en la vida” Antes de ser un cantante exitoso, Ozuna limpiaba botas y hasta trabajó vendiendo hamburguesas. Conoce un poco más su increíble historia. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante la presentación de Nibiru en Nueva York, People en Español habló con Ozuna en exclusiva sobre su nueva producción y las dificultades que el cantante puertorriqueño se ha enfrentado en su vida. ¿Qué es lo que hace diferente a este álbum? Es muy diferente. Mi inspiración [para esta producción] han sido mis hijos. Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Si tuvieras frente a ti al Ozuna del pasado, antes de que fuera famoso, ¿qué le dirías? Sigue haciendo lo que estás haciendo, está muy bien. No cambiaría nada. [Todo] ha sido bueno [las vivencias han traído] aprendizaje y bendiciones. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera? Lo más difícil fue perderme los primeros años de mi hija y mi hijo. Cuando nació mi hijo no tenía mucho tiempo y fue difícil verlo crecer [a través de] las cámaras. [Pero hay] que trabajar. Image zoom IG/Ozuna Antes de ser cantante, ¿qué es lo que hiciste para salir adelante? Si hay que lavar carros hay que lavar carros, si hay que lavar platos hay que hacerlo, y todo eso hay que disfrutárselo. Lavé platos, trabajé en McDonald's, fui limpiabotas hice de todo en la vida, [todos] trabajos honrados y me lo disfruté mucho. Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español ¿Qué mensaje les darías a tus fans? A mis fans los quiero mucho y estoy muy agradecido. Desde el día uno han apoyado mi carrera y esperan todo con ilusión. Gracias a todos los que creen en mí, bendiciones para todos, feliz Navidad y Año Nuevo para su familia, abracen a su familia [y] bésenlos Advertisement

Ozuna antes de la fama: "Fui limpiabotas, hice de todo en la vida"

