Ozuna, J Balvin, Maná y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ozuna estrena cancion tiempo Credit: cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Tiempo", Ozuna Ozuna regresa con música inédita, lanzando su nuevo sencillo y video "Tiempo". Un reggaetón romántico perfecto para bailar pegadito, "Tiempo" es de la autoría de Ozuna y el productor Sky Rompiendo. Rebosando vibra y ambiente, "Tiempo" es una canción verdaderamente atemporal con la cual muchos podrán sentirse identificados. "7 de mayo", J Balvin J Balvin comparte el cuarto sencillo de su próximo álbum. Titulado con la fecha de su nacimiento, "7 de mayo" es justamente uno de los temas más personales del artista hasta la fecha donde cuenta la historia de su trayectoria en una producción sencilla que resalta su brillante uso del juego de palabras. "Eres mi religión", Maná ft. Joy Maná presenta "Eres mi religión" + Joy, una poderosa balada que el cantante Fher cataloga como "una de mis composiciones más espirituales" y que fue incluida inicialmente en el álbum Revolución de amor (2002). En esta nueva versión, la fusión de las voces de Fher y Joy es simplemente espectacular y es de las pocas colaboraciones que la banda ha realizado con mujeres. "Se veía venir", Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís sorprende con el lanzamiento del nuevo sencillo "Se veía venir", una canción llena del romanticismo que caracteriza a este ídolo de la música latina. Al calor de versos como: "Era tu actitud, vaga e indiferente" y "Desde hoy mi amor, cada quien su vida" se puede pronosticar que esta canción de Solís se convierta pronto en un himno para aquellos heridos del corazón y uno que otro despechado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llenas las cuentas", Natanael Cano ft. Dan Sánchez, Justin Morales y Oscar Maydon Natanael Cano presenta su sencillo "Llenas Las cuentas" junto a Dan Sánchez, Justin Morales, y Oscar Maydon. El vídeo musical oficial se grabó bajo la dirección de Lalo the Giant y sitúa a este equipo de artistas excepcionales en un paisaje de lujo. Con una amplia mansión sirviendo como escenario de fondo, comparten su convincente historia, rodeados de un grupo de bellas mujeres. "Un velero llamado libertad", Carlos Rivera y José Luis Perales Carlos Rivera y José Luis Perales viajan en "Un velero llamado libertad", primer sencillo del nuevo álbum del exitoso cantante. "Siempre que me preguntaban con quién soñaba hacer un dueto [y] siempre se me venía a la mente José Luis Perales", contó Carlos a quien vemos emocionado en el video compartiendo voz con su ídolo, en un video que también cuenta con hermosos paisajes de la arquitectura española. "Freshy Remix", Yari M ft. Randy y Brray Abriendo camino para la siguiente generación de artistas femeninas, Yari M eleva su carrera musical a un nivel más firme con el lanzamiento del remix de "Freshy" junto a las estrellas puertorriqueñas Randy y Brray. El vídeo musical de "Freshy Remix" adopta un enfoque clásico de reggaetón sensual, con un carro lujoso de protagonista y colores vibrantes. "Si te veo", Arcángel ft. Miky Woodz y Jay Wheeler Arcángel unió fuerzas junto a Jay Wheeler y Miky Woodz para crear un próximo himno de discoteca con su nueva colaboración, "Si te veo". Los artistas lograron complementar sus talentos en una canción bailable, llena de ritmos pegajosos con los que buscan animar a sus fanáticos. Friends & Legends, Henry Santos Henry Santos estrena Friends & Legends, un álbum lleno de colaboraciones con pilares del género bachata, tales como, entre otros, Anthony 'El Mayimbe' Santos, Luis Vargas y Joe Veras. También se ha lanzado a aventurar en nuevos ritmos como la salsa, con una colaboración junto a David Kada y Krency "El Prodigio" García. "Predecible", Melina León ft. Arthur Hanlon Melina León regresa a la escena musical para impactar a todas las mujeres con su nuevo tema "Predecible" junto al reconocido pianista, Arthur Hanlon. "Es una canción que me encanta, no solo desde el punto de vista musical que está a otro nivel junto al gran Arthur Hanlon, sino por el mensaje que quiero llevar. Con este tema exhorto a las mujeres a no dejarse arrastrar por una relación que no les conviene, donde abunda la mentira y lo predecible", Melina. "Mejor me voy", Alejandra Rojas Alejandra Rojas (Mejor Me Voy) Video Oficial 2021 Credit: Cortesía Alejandra Rojas, la nueva estrella de la música regional mexicana y primer mujer que conquista al público sobre los lomos de un caballo, presenta "Mejor me voy", un tema clásico y llegador, donde resalta su potente voz y estilo único de interpretación. "Viene y va", Alicastro El cantautor colombiano Alicastro se inspiró en la nueva normalidad de los últimos meses y en su rol como papá para hacer su disco Desde casa Vol. 1, con versiones muy únicas de sus canciones. El nuevo material discográfico incluye "Viene y va", un tema que habla de cómo en la vida hay momentos buenos y malos y que lo importante es estar vivos y seguir hacia delante por encima de cualquier situación. "Dulce", Anagrace Anagrace muestra su lado más "Dulce", un himno de esperanza, confianza y fe en el ser supremo. Con su particular estilo que incluye combinación de pop y soul, Anagrace marca tendencia, es una mujer adoradora cuyo corazón dulce y sonrisa tranquila, contrasta con su voz potente y la fuerza en el escenario.

