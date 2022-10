¡Ozuna habla de Shakira y Gerard Piqué en su nueva canción "Te pienso"! El cantante acaba de lanzar un nuevo tema del que ya todos hablan. Y no solo por su ritmo indiscutible, sino por las palabras dedicadas a la expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ozuna sorprendía a sus seguidores con un mensaje de lo más cariñoso: "Qué hermosa eres, Shakira", escribía. Ambos habían sido captados juntos en una localidad barcelonesa donde parece que estuvieron cocinando algo muy especial musicalmente hablando. Mientras dan esa grata sorpresa a su público, de momento, el puertorriqueño ha hecho lo propio con su nuevo tema "Te pienso", que acaba de estrenar con video incluido. Curiosamente, en una de las partes de la romántica letra, ¡Gerard Piqué y Shakira son sus protagonistas! Shakira y Ozuna Credit: Marc Piasecki/FilmMagic; Dia Dipasupil/Getty Images En una de sus estrofas, el artista hizo poesía con la expareja del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: 'Shaki' hasta en el medio del mar", canta Ozuna al referirse al amor. El nuevo éxito del intérprete de "Criminal" cuenta cómo se suele recordar a la persona que hemos perdido, especialmente cuando salimos de fiesta. Y para ejemplarizarlo, recurrió a los dos grandes nombres de la actualidad. Eso sí, siempre desde el respeto y el cariño a ambos pero, sobre todo, hacia su colega y compañera Shakira.

