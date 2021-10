Olga Tañón prefiere "ser la otra", ¿por qué? La cantante Olga Tañón habló en exclusiva sobre su nuevo álbum y su vida durante la pandemia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hit List - Olga Tanon - October 2021 Credit: Option One ¿Cuál es el secreto del éxito de Olga Tañón? "Justo es el título de mi nueva canción, "Mi forma de ser", responde la puertorriqueña de 54 años, que estrena On Fire (Option One Olga Tañón), un miniálbum de dos sencillos. "Yo no quiero ser otra cosa que no sea yo. Yo quiero ser yo, quiero ser Olga", y agrega. "Te da más trabajo ser como no eres y en algún momentos se te va a ver la rayita, y ese ha sido el éxito de más de 30 años de carrera". Sobre el segundo sencillo, "Prefiero ser la otra", la Tañón decidió precisamente transformarse en otra persona. "[El video] ha gustado muchísimo, especialmente con la peluca rosada al estilo Cardi B y Lady Gaga", observa risueña. "Era cantarle al esposo: prefiero ser la otra porque la otra tiene más beneficios". Si se trata de beneficios, Tañón ha sido más que favorecida durante esta pandemia. "Hemos descubierto un montón de cosas en esta pandemia que pensamos que no iban a llegar nunca y que nunca lo íbamos a poder hacer como trabajar desde tu casa", dice la intérprete. "Hacer videos desde tu casa, pero nosotros lo hemos disfrutado y tenemos vida que es la cosa más importante".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Olga Tañón prefiere "ser la otra", ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.