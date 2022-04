Olga Tañón enamorada: "Lo amo mucho" Olga Tañón confiesa que cayó rendida ante los encantos de un boricua, ¿de quién se trata? La cantante contó todo en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañon Credit: Cortesía de Olga Tañon Si hay algo que caracteriza a Olga Tañón además de su honestidad y su carisma, es su afán de apoyar a los nuevos talentos, por ello, la cantante no dudó ni un segundo poner voz a la primera canción compuesta por su compatriota Danny Lugo. "Decido con honestidad trabajar con Danny porque lo conozco hace más de veinte años, lo amo, lo respeto mucho", dice Tañón de Lugo, quien es coreógrafo profesional. "Para mí es una de las personas más talentosas [que he conocido] y cuando me enseñó el tema, me lo enseñó un poco cohibido y cuando lo escuché, le dije: 'Me encanta'. ¡La canción quedó espectacular!". Danny Lugo Danny Lugo | Credit: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Ojalá" es el tema de la autoría de Lugo, quien según la Tañón tiene mucho talento no solo para bailar, también para componer. Olga Tañon Credit: Cortesía de Olga Tañon "Lo que aprendí de él es que es una cajita de sorpresas, después de conocerlo como coreógrafo y [creativo], nunca pensé que escribía canciones, una de las cosas que uno aprende de él es que hay un día tras otro para seguirse superando", asegura la intérprete de "El. Mentiroso", quien regresará a los escenarios en mayo. Olga Tañon Credit: Cortesía de Olga Tañon "[Danny] tiene mucha disciplina para que todo quede cómo tiene que quedar. Por eso Danny ha tenido éxito con tanta gente y no salirse de ahí hasta que todo quede como él quiere".

