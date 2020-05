¿Obie Bermúdez y su esposa Jennifer Peña en guerra por la cocina? El cantante puertorriqueño Obie Bermúdez cuenta cómo vive con su familia esta cuarentena, incluida una rivalidad gastronómica con su esposa, al tiempo que disfruta del éxito de su nuevo sencillo. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre las cosas que Obie Bermúdez ha descubierto durante esta cuarentena se encuentra el gusto de su hijo mayor por la música. Tras ver a su papá creando nuevos temas y trabajando desde casa en la promoción de su nuevo sencillo, “Veo veo” -junto a Leisley- el pequeño Jobien expresó sus ganas por aprender a tocar la guitarra. “Por primera vez me dice que quiere tocar guitarra porque me ha visto más activo en la casa en todo esto de las entrevistas y haciendo los lives y hablando tanto de música que se inspiró y me siento contento porque he visto muchas cosas bellas”, dijo sobre su hijo de 12 años el artista puertorriqueño a People en Español. “El que pueda yo compartir una de las cosas que más me gusta hacer, que es la música, poder compartirla con mis hijos, es muy lindo”. Image zoom Gunhill Music Entre otras cosas que comparte esta su gusto por la cocina de su isla, con los que da la pelea a los platillos mexicanos de su esposa, la cantante Jennifer Peña. Sus cuatro retoños hacen de jueces. “Los nenes tienen esa pizca puertorriqueña y también ese ladito mexicano. Todos se portan bien. Donde se pone interesante es en la cocina”, explica entre risas. “A mí me encanta cocinar, soy superfan de la cocina y tengo ese sabor puertorriqueño a la hora de cocinar y sazonar. Jennifer tiene obviamente ese ladito mexicano, y las combinaciones que hacemos son brutales. Ahí es donde se pone interesante la cosa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha logrado ser una de las más estables del mundo de la música tras más de 12 años de matrimonio. ¿La clave? Un sabio consejo que le dio a Bermúdez su abuelo. “[Jennifer] está más linda que nunca, sigue igual de bella y estamos muy contentos, muy felices”, cuenta satisfecho. “No soy experto todavía, pero la clave a veces está en entenderse. Yo sonrío mucho en casa, aunque a veces no quiera sonreír, sonrío. Yo una vez le pregunté al abuelo antes de que muriera: ‘Abuelo, ¿cómo fue que tu duraste tanto con abuelita? Dime el secreto. Y el me dijo: ‘Mira mijo, es que a veces hay que dejar la vista larga’. Y yo no entendí para ese momento lo que él quería decir, pero ahora sí entiendo”. Pero lo más importante para el cantante es que la llama del amor sigue encendida. “Yo vivo enamorado de mi familia, le doy gracias a Dios por Jen, por mis hijos, por mi familia. Estoy agradecido con lo que Dios me ha dado y obviamente trato de cuidarlo”. En un futuro no muy lejano, el cantante espera poder grabar otro exitoso tema con su esposa, pero por el momento disfruta del éxito de "Veo veo", que ya se acerca a las 500,000 reproducciones desde su lanzamiento. “Estoy conectando con el público”, destaca satisfecho. “Es una oportunidad enorme de poder brindarle alegría a la gente. De eso se trata, de pasarla bien y que la gente baile en su casa”.

