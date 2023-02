Obie Bermúdez presenta "Oxígeno", su nuevo éxito musical: "Es una de las canciones más honestas"

"Oxígeno" es una de las canciones más honestas que he tenido el placer de componer. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a México para formar parte de un Songwriters Camp. En ese campamento me senté a escribir como con 10 diferentes compositores. Recuerdo que para esa sesión en particular, la persona que me iba a llevar al estudio no llegó. Ya se estaba haciendo tarde para la sesión y yo siempre he sido un tipo muy puntual, nunca me gusta llegar tarde a ninguna reunión o sea lo que sea. Sin pensarlo mucho llamé a un Uber y salí corriendo por la puerta para esperarlo al frente del apartamento donde me estaba quedando. Recuerdo que una vez bajé y estaba esperando al Uber, me sentía así como que sin oxígeno, ya que creo que el cambio de clima esta tarde no me hizo bien y la corridita por las escaleras tampoco. Una vez llegué al estudio, recuerdo que fuimos a un salón donde conocí a Fernando Laura, quien es el co-escritor de la canción conmigo. En conversación le comenté a Fernando que sentía la música un poco saturada y que me interesaba escribir algo fresco para brindar un poco de oxígeno, y por ahí comenzamos a darle forma a la canción.