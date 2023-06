Noel Schajris tiene importante anuncio

"Surge en un tecladito que tengo para los viajes. Me di inmediatamente cuenta de que era un c de cuartos que es un ritmo muy atípico para lo que es pop. Entonces, me empecé a dar cuenta que iba a ser una canción muy atípica a lo que he sacado en mi vida. Eso me motivaba y me puso muy contento", confesó. "El sonido más doloroso es el silencio después de preguntarle a alguien si aún todavía me amas. Eso me inspiró mucho; me encantó esa frase y dije 'esa es la canción'. Nunca recibir una respuesta ante dar el corazón a alguien, manifestar el corazón a alguien, se me hizo un tema impresionante y muy lindo para explorar. Y, gracias a Dios, tengo a Tony Levin como artista invitado".