Las dos caras de Noel Schajris Noel Schajris desnuda su lado A y su lado B By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si bien parece difícil de creer, para Noel Schajris no hay diferencia entre trabajar y tener tiempo libre. "Es muy interesante, mi trabajo lo disfruto tanto [que] esa sensación de que la vida comienza cuando ya dejas el trabajo o [que] el disfrute comienza cuando ya dejas de trabajar, en mi caso no se siente que el placer empieza cuando termina el trabajo. Gracias a Dios es un gran momento de bendición y de valorar lo que hago", reflexiona el argentino de 45 años, que en esos momentos de "relajación" compuso y produjo el tema "Qué estamos haciendo" y realizó dos versiones del mismo, lado A y lado B. Image zoom Mezcalent "Quiero tratar de hacer dos versiones de cada sencillo que estoy sacando, [esto] me recuerda un poquito a lo que eran los discos de antes: los acetatos. Si quieres emocionarte y crear conciencia del amor y el tiempo, [de] cómo hay amores que no se olvidan nunca, [hay que escuchar la canción]". Cuando de afectos eternos se trata, este intérprete es todo un experto. "Mi trabajo lo disfruto. Disfruto estar con mi familia. Disfruto mucho jugar con mis hijos y mi esposa. No solo me hacen ser feliz, aprendo de ellos", asegura Schajris, quien tiene otros trabajitos en el tintero. "Tengo un libro que quiero empezar, es de poesías y memorias, y también [quiero] profundizar en la actuación, y a nivel personal seguir sano para disfrutar a mi familia". Que así sea.

Close Share options

Close View image Las dos caras de Noel Schajris

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.