Nike DeMar revela la terapia que le ha ayudado a sobrellevar la pandemia La joven cantante e influencer de belleza está lista para vivir un nuevo capítulo de su vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de explorar su creatividad como solista durante la cuarentena y enfrentar sus retos como una empedernida perfeccionista, la multifacética Niki DeMar se ha puesto una nueva meta para el 2021: "Vivir este nuevo capítulo en abundancia, feliz y sin esfuerzo". Para ello, ha dejado fluir sus ideas y utilizado su talento como terapia para comprender lo que el mundo entero ha vivido durante el confinamiento debido al coronavirus. "Escribir se ha convertido en un tipo de terapia, un muy buen mecanismo para afrontar mis emociones, y durante la cuarentena no había muchos mecanismos que fueran saludables, que pudiera utilizar ya que nos quitaron muchas cosas", reveló a People en Español, la cantante e influencer de belleza. "No podía hacer nuevas cosas, no podía ver a mis amigos, ir a beber, viajar o esconderme detrás del trabajo para distraerme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El aislamiento, dijo, le ayudó a analizar su entorno y construir un nuevo espacio creativo de expresión, donde nació su segundo sencillo como solista, "Alone in my car". "Definitivamente [la canción] no existiría sin esta experiencia", comentó. Image zoom Credit: Joey James Salehi/@joeyjamesphoto Entre las cosas que aprendió durante el 2020, es que es totalmente dominante y perfeccionista, que bien podrían ser las causas de su continua depresión. "Creo que estoy donde estoy por mi perfeccionismo, pero siento que mucha de mi depresión del pasado se debió a que no podía cumplir mis propios estándares, y no aceptaba los cambios", reveló. Al parecer ya todo eso quedó en el pasado y ahora la también actriz está dispuesta a soltar sus miedos para vivir sin ataduras ni expectativas. Tras haber superado momentos oscuros debido a la depresión y la bipolaridad, Niki desea brindar un rayo de esperanza con su música a todo aquel que esté atravesando un momento difícil. "Sé que muchos de los ambientes en los que viven mis seguidores no son los mejores para sus emociones, y los hacen sentir locos o incomprendidos. No quiero que nadie se sienta loco o incomprendido", resaltó. "Es lo peor que puedes sentir. Lo he sentido tantas veces que naturalmente no quiero que nadie se sienta así. Yo me apoyo en mis fans, de la misma manera que quiero que ellos se apoyen en mí". No obstante, animó a cualquiera que esté sufriendo de una enfermedad mental a pedir ayuda, tal como ella lo hizo. "Si estás enfermo, vas al doctor para que te de medicina para mejorar. El cerebro trabaja de la misma manera, con excepción de que es la parte más importante de tu cuerpo, por eso debe ser prioridad", explicó. "Pediendo ayuda es la única manera en que he visto progreso en mí".

