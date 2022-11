Nicky Jam opina sobre la música de Bad Bunny, ¿amigos o rivales?, ¿le gusta la canción de tití? Bad bunny fue nombrado el artista del año por Apple Music, ¿qué es lo que opina su compatriota Nicky Jam? Entérate de todo aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si le preguntan a la tití de Bad Bunny qué es lo que opina de la música del cantante, seguramente dirá que es lo máximo. Pero, ¿qué hay de sus colegas como Nicky Jam? "Soy un gran fan de Bad Bunny. Me encanta lo que hace, y creo que es uno de los cantantes en español más grandes de nuestra generación", dijo en una entrevista el puertorriqueño, quien no reparó en halagar la canción que se escucha en el mundo entero. "Tití me preguntó" me parece fantástica. Es decir, es un puertorriqueño que canta con onda dominicana", y agregó. Nicky Jam y Bad Bunny Nicky Jam y Bad Bunny | Credit: Daniele Venturelli/WireImage; Steve Granitz/FilmMagic "Y la canción realmente me anima. Me dan ganas de vibrar. Se siente como si fuera viernes cuando escucho esa música". Esa vibra única hizo que el conejo malo llamara la atención y fuera nombrado el artista del año por Apple Music. Pero no hay que creer que el conejito es el único que se destaca señores. El intérprete de "El perdón", hoy por hoy ayuda a las personas a ponerse en forma no con brujería, si no narrando su vida a través de Apple Fitness +. Eso sí, en esa historia no se cuenta el reciente episodio que el cantante vivió con su ex Aleska Géneses, quien supuestamente recurrió a una bruja para hacer que el cantante quedara prendado a sus encantos.

