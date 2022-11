Nicky Jam ahora ayuda a la gente a ponerse en forma, y ¡sin brujería! Nicky Jam ocupa muy bien su tiempo y es a través de su historia que el cantante ayudará a muchas personas a ponerse en forma Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No tranquilo con ser reconocido como uno de los mejores cantantes del género urbano y ser un exitoso empresario, Nicky Jam se sumerge en una nueva aventura: ayudar a la gente a ponerse en forma a través de su historia. ¿Cómo? Muy sencillo, el puertorriqueño se unió a Apple Fitness+, y se convirtió en el protagonista de uno de los capítulos Time to Walk. A través de esta plataforma, los amantes del ejercicio pueden escuchar diversos playlists de música y pláticas con reconocidas celebridades quienes contarán su historia. Nicky Jam Nicky Jam | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mamá empezó a consumir crack, mi papá empezó a hacerlo, todo el mundo empezó a hacerlo", confiesa Nicky durante el capítulo en donde también reflexiona de cómo la música lo salvó a él y a sus seres queridos de las adicciones. "Quería trabajar, quería hacer música. Pero al mismo tiempo, no me importaba mi vida. Fue así durante un montón de años hasta que mejoré". Nicky Jam Credit: Photo by Mariano Regidor/Redferns Y vaya que lo ha hecho, tanto, que el último episodio con su exnovia Aleska Génesis, quien según le hizo brujería, no le quitó el sueño, por el contrario, el boricua está festejando a lo grande que sus canciones y videos han logrado más de 16 billones de streams. Para escuchar la historia de superación de Nicky, puedes hacerlo a través de tu iPhone, Apple TV, o a través del nuevo Apple Watch Ultra. Apple-Watch-Ultra Credit: Apple Con una caja de titanio dura como una roca, GPS de precisión y doble frecuencia, hasta 36 horas de batería. A disfrutar del ejercicio con Nicky, Nicky Jam.

