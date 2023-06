Exclusiva: Natti Natasha lanza versión bachata de "La falta que me haces" Después del éxito de su balada "La falta que me haces", dedicada a su prometido Raphy Pina, Natti Natasha lanza una versión bachata de la canción. ¡Escúchala aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha lanza una versión bachata de su éxito "La falta que me haces", balada que cantó en los premios Latin American Music Awards. La canción, dedicada a su prometido Raphy Pina, habla sobre extrañar a un ser querido, sentimiento que la cantante dominicana conoce a profundidad desde que Pina fue encarcelado. "En mi caso, fue para Raphy. Pero vi a personas que se lo estaban dedicando a sus madres, a sus parejas, a personas que no estaban con ellos en ese momento, que estaban en otro país, personas que extrañaban, que les hacían falta, que tuvieran vida o no tuvieran vida", dijo Natti sobre esta canción. "Eso fue muy impactante para mi porque dije: 'Uno pasa por momentos fuertes y hay personas que están pasando por momentos fuertes también', y uno se apoya. Es especial, es mágico". Esta nueva versión en bachata es un tributo a su tierra dominicana. "La gente ha apoyado demasiado, ha apoyado mucho, sigue apoyando y para mí me llena de más energía, sigo trabajando con más fuerza, con mucho más amor", dice la artista de 36 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Vida Isabelle ha encontrado fuerza en su hija, en sus padres, en sus hijastros y en el amor de sus fanáticos. Natti Natasha Credit: Pina Records "Mi hija, mi familia, compartir con ellos siempre me llena de energía. Escribir esas cartas [a Raphy], mi música. Yo entro al estudio y me he puesto mucho más creativa que antes", dice la artista, quien está por lanzar un nuevo disco. "Estoy muy emocionada de que la gente escuche todo lo que he venido haciendo, porque dentro de todo lo que está pasando siempre me mantengo positiva, con música alegre. Ese es el outlet de uno, y con mi hija soy muy consciente de siempre mantenerme positiva, siempre llevarle esa energía fresca, que ella también pueda disfrutar su niñez", contó Natti a People en Español. Natti Natasha Credit: Pina Records El arte gráfico de esta nueva bachata es un dibujo que le regaló Pina, con quien Natti se comprometió en el 2021. Natti Natasha Credit: Pina Records ¡Natti Natasha prometió que este tema "es una bomba" y no exageró!

