Natti Natasha conquistará a todos con su nuevo sencillo titulado "Despacio" Natti Natasha trae una nueva sorpresa; la cantante lanzó el video de un nuevo sencillo, titulado "Despacio", donde cuenta con importantes colaboraciones. By Carolina Amézquita Pino Tras una pequeña ausencia para preparar su nueva producción discográfica, Natti Natasha, que forma parte de las Poderosas 2020 de People en Español, regresa con un nuevo sencillo titulado "Despacio" donde colabora con Nicky Jam, Manuel Turizo y Myke Towers; el cual, tiene muy emocionada a la cantante. Image zoom "'Despacio', cuando la escuchamos, instantáneamente, tuvimos la idea, con lo que escuchamos, [de incluir] a Manuel Turizo, a Nicky, a Myke; ", relató Natti Natasha a People en Español. "La oyeron y lo bueno fue que, gracias a Dios, cuando se la enviamos a ellos también la vieron; es decir, se escucharon en ella y dijeron que sí". RELACIONADO: Natti Natasha se animó a incursionar en la balada: "Fue todo un reto" Image zoom Por la temática del tema, se decidió que a mediados de febrero "era el tiempo perfecto para lanzar la canción". El video fue grabado en un solo día en Miami bajo la dirección de Daniel Durán. En un inicio cada uno de los cantantes filmó su parte por separado y luego se unieron en el set para realizar escenas en conjunto. Image zoom "Para mí la colaboración fue la perfecta; siento que cada artista que está colaborando tiene su color, tiene su personalidad y tiene como ese sabor, específicamente es para la canción", agregó. "Hubo un momento en que estábamos todos juntos. Ahí fue que todos nos vimos y pudimos compartir. Es el momento que más uno goza porque ahí estamos todos los artistas y es la felicidad que proyectas, esa química entre todos se proyecta en ese momento". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con "Despacio" Natti Natasha ofrece a sus fanáticos un vistazo de lo que será el disco que lanzará próximamente; por ello, invita al público a escucharla porque "les va a encantar la colaboración y el video, además de la canción". "También para ir dándole al público ese pequeño saborcito de lo que viene con Natti Natasha en el 2020, que es el primer sencillo", mencionó. "Escuchen 'Despacio' porque es una canción coqueta, fresca, joven, con un sonido diferente".

