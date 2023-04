Desde la cárcel Raphy Pina agradece a Natti Natasha por la confesión que hizo ante miles de televidentes: "Lo hiciste de maravilla" Desde la cárcel el productor Raphy Pina agradeció a Natti Natasha por la confesión de amor que la cantante hizo frente a millones de televidentes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Raphy Pina en Premios Billboard Natti Natasha y Raphy Pina en Premios Billboard de la Musica Latina 2021 - Season 2021 | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank Hace casi un año, Natti Natasha recibió uno de los golpes más difíciles de su vida: su pareja, el productor Raphy Pina fue encarcelado tras ser declarado culpable, por posesión ilegal de armas y municiones. Desde entonces, la cantante dominicana se ha convertido en la cabeza de la familia y se ha hecho cargo de Vida Isabelle, la hija de ambos, a la par que cumple con diversos compromisos laborales. De hecho, fue en su presentación en la entrega de los Latin American Music Awards 2023, que la cantante confesó por primera vez a través de la canción "La falta que me haces" su sentir sobre toda esta situación que hizo que su vida cambiara por completo. Otro día sin ti... Que despierto y tu no estas... Pasan cosas por mi mente Me preocupa no saber como estarás Tal vez igual que yo Sintiéndote fatal Igual que yo con ganas de llorar... Tu no sabes cuanta falta me haces Yo no se como vivir sin ti… Desde la cárcel, Pina escuchó el llamado de su mujer y le agradeció por ese amor incondicional. "La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella' escribió. "La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla. Te amo". "La Falta…" es una canción bajo la autoría y producción del talentoso compositor mexicano Joss Favela.

