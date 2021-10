¿Natalia Jiménez enamorada otra vez? La cantante española sostuvo una conversación exclusiva con People en español en donde habló de sus nuevo material discográfico y mucho más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Jimenez Credit: (Lester Cohen/Getty Images for LARAS) Natalia Jiménez siente devoción por la Tierra Azteca, por eso lanzó México de mi corazón II (Sony Music Latin). "Ha quedado precioso", dice la española de 39 años, que contó en exclusiva los detalles de su disco y otras cositas más. Ana Bárbara, Joss Favela y Banda MS son algunos de los invitados en tu nueva producción, ¿por qué elegirlos a ellos? Me hace mucha ilusión tener a estos grandes artistas, que los quiero tanto. Además, llegan a una parte muy grande de Estados Unidos [y] quería expandir el amor [del disco] por la frontera sur. ¿Cuál es la sazón de México de mi corazón ll? Es más clásico. Hay más elementos de mariachi que otros instrumentos y hemos querido mantenerlo lo más puro posible. Cuando no estás trabajando, ¿qué es lo que más disfrutas hacer con tu hija, Alessandra? Me encanta jugar con mi hija, partirnos de risa, hacerme pasar por un dinosaurio, perseguirla por toda la casa. Nos gusta mucho salir a caminar en el bosque. Me lo paso como una enana. Natalia Jimenez Credit: Natalia Jimenez/Instagram ¿Cómo está tu corazón? Contento, tranquilo. Sigo enfocada en mi hija y mi carrera, y en ser feliz. ¿Natalia se arrepiente de algo? De nada. Está muy contenta de todo lo que ha hecho mal y bien. ¿Qué te falta por hacer? Me gustaría poder entrar en el negocio de la gastronomía, bienes raíces, escribir un libro, meterme a actuar o entrar en el negocio de la hostelería.

