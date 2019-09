Nacho no se queda callado y contesta a Tito el Bambino

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Nacho no se quedó atrás y después de que Tito el Bambino le dijera sus verdades, el venezolano también le respondió.

Tito: ¿Por qué me elegiste para cantar la canción “La vida es una sola”?

Nacho: Porque eres mi amigo desde hace muchos años. Te quiero, te respeto. Eres uno de los pilares del género. Teníamos pendiente grabar una canción juntos. Ya era el momento de que hiciéramos algo juntos.

T. ¿Hay que vivir la vida como?

N. Tampoco es que soy un gurú, una de la cosas que tengo como regla de vida es no meterme en la vida de los demás. No me gusta decirle consejos a la gente de cómo vivir su vida pero creo que uno tiene que tratar de encontrar una versión mejor de sí mismo todo el tiempo. Cada acción que hagamos que no sea un daño para nadie ni para uno mismo. Siempre positivo, mente sana, cuerpo sano. Hay que vivir para durar bastante. Hay que apreciar este regalo que Dios nos dio de poder despertar cada día. Si quieres a una persona aprovecha ese amor, demuéstraselo porque es la única vida que tienes para hacerlo.

T. ¿Te arrepientes de algo en la vida?

N. No papi, no me arrepiento de nada. De hecho los peores errores que he cometido me han dejado las mas grandes enseñanza y han construido un mejor carácter de mí y le agradezco a Dios por las equivocaciones que he tenido. No cambiaría nada.

T. ¿Qué consejo le has dado a tus hijos?

N. El consejo que les doy a mis hijos es que hagan las cosas sin esperar tanto, el que mucho espera mucho decepciona, que hagan lo que realmente les nazca de su corazón, si eso no le hace daño a otras personas. Que no les importe nada lo que digan los demás de ellos, ellos tienen que estar satisfechos con ellos mismos, que nada de lo que otro diga determine quienes son y en lo que se pueden convertir