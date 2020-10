Nacho lanza su nuevo video musical La Buena ¡con su novia como protagonista! El cantante, cuyo video ha superado los 12 millones de visualizaciones en un día, declara su amor a Melany Mille en un clip lleno de color y alegría. "Eres lo mejor que estoy viviendo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor siempre es fuente de inspiración para los artistas, escritores, directores de cine y, por supuesto, cantautores. Muy inspirado por su amor de padre, de pareja y de la vida en general, Nacho ha regalado a su público una nueva joya musical que ya es todo un éxito. En apenas 24 horas, el video "La Buena" ha batido récords al ser visto por más de 12.5 de personas. Una auténtica declaración de amor que no podía tener mejor protagonista: su pareja Melany Mille. Ella ha sido su talismán, su compañera y gran apoyo en los últimos meses en los que han compartido la mayor bendición de todas, recibir a su hija Mya. El amor a su familia se deja sentir en este temazo que ha convencido, y mucho, al público. El video, que ya se puede disfrutar en su perfil oficial de Facebook, ha sido rodado en su país natal, Venezuela, junto a su gente, sus mayores y jóvenes. Se trata de una oda a la vida, al amor y a todo lo bonito que nace de este sentimiento. Cada imagen del clip es una fiesta, al igual que el ritmo de esta canción que se pega desde el minuto uno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si a eso le sumas la colaboración de la modelo que le da luz y un toque especial a la historia, el resultado es un trabajo bien hecho. Aunque lo que se cuenta es ficticio, la declaración de amor, la química y las sonrisas de ambos en esta minipelícula de apenas 3 minutos es absolutamente real. Después de una etapa de muchos cambios, de alejarse de las redes y tomarse un tiempo para sí mismo y los suyos, Nacho está de regreso para quedarse y seguir aportando lo mejor como músico. Todo ello añadido a la estabilidad personal que vive, el resultado es "La Buena". ¡Muchas felicidades!

