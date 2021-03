Luto en la música regional mexicana por la muerte del fundador de La Original Banda el Limón Así despidieron sus compañeros a este pionero de la música de banda sinaloense que murió a los 88 años. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salvador Don Chava Lizárraga, líder y fundador de La Original Banda el Limón, falleció la tarde del lunes a los 88 años. Así lo confirmó la agrupación musical a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que rindieron homenaje a la carrera y el legado en la música regional mexicana. "Con gran tristeza y profundo dolor hoy la familia de La Original Banda el Limón tenemos un gran pesar en nuestro corazón por el fallecimiento de nuestro líder Don Salvador Lizárraga", se lee en el texto. "Don Chava, como muchos lo llamaban con gran cariño con respeto por el gran hombre que fue, nos deja un gran ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida", agrega. Banda El Limón Image zoom Credit: Photo by Rich Polk/Getty Images for iHeartMedia Los miembros de la agrupación aseguraron que siempre agradecerán a Don Chava sus enseñanzas y sus consejos. "Fue un hombre honesto que luchó contra todas las adversidades y jamás se rindió; a pesar de todo, él siempre tenía una actitud positiva y una sonrisa en su rostro que inspiraba confianza. Su gran amor por la música siempre lo demostró con gran alegría, y hoy con su partida nos deja un gran legado que es su Original Banda el Limón, a la cual amó con todas sus fuerzas y por la que luchó hasta el último de sus días. Descanse en paz el gran maestro Don Salvador Lizárraga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Univision, Lizárraga falleció a causa de un "evento cerebrovascular". Otras agrupaciones y cantantes como Lorenzo Méndez, Germán Montero, La Séptima Banda o Los Tucanes de Tijuana agradecieron el legado que deja el fallecido y enviaron sus condolencias a sus familiares, . La Original Banda el Limón de Salvador Lizárraga es una agrupación con 55 años de trayectoria especializada en el estilo banda sinaloense que interpreta rancheras, corridos, cumbias, baladas, boleros y sones.

Share options

Close Login

View image Luto en la música regional mexicana por la muerte del fundador de La Original Banda el Limón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.