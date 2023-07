Muere la cantante Sinéad O'Connor a los 56 años La intérprete de la famosa canción "Nothing Compares 2 U", murió a la edad de 56 años según información de The Irish Times, los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sinead O'Connor Sinead O'Connor | Credit: David Corio/Redferns/Getty Images La cantante irlandesa Sinead O'Connor falleció a los 56 años. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la RTE y del rotativo The Irish Times. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad", confirmó su familia. "Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil". Los motivos de su muerte aún no se han hecho públicos. O'Connor se abrió paso en el mundo de la música en 1990 con su éxito No. 1 "Nothing Compares 2 U", una canción escrita y compuesta por Prince. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la canción fue nominada a cuatro premios Grammy en 1991, boicoteó la ceremonia de ese año. Dos años después de su gran éxito, O'Connor apareció en los titulares una vez más tras su presentación en Saturday Night Live, durante la cual rompió una foto del Papa después de interpretar una versión a cappella de "War" de Bob Marley. Luego le dijo a la audiencia "luchen contra el verdadero enemigo". A pesar de su complicado éxito, la vida de O'Connor estuvo marcada por la tragedia, comenzando con una relación abusiva con su madre cuando era niña. Tras la separación de sus padres cuando tenía ocho años, la cantante afirmó que desde temprana edad su madre, con quien vivía después de la separación, abusaba físicamente de ella, lo que llevó a O'Connor a defender abiertamente a los niños abusados. Eventualmente formó la banda Ton Ton Macoute, abandonó la escuela y se mudó a Dublín. La artista también luchó a lo largo de los años con su salud mental y, en 2020, anunció que había ingresado a rehabilitación para trabajar en su salud física y mental. Dos años después, en enero de 2022, anunció la muerte de su hijo Shane, de 17 años, uno de sus cuatro hijos, poco después de su desaparición. "Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios", tuiteó en ese momento. "Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te quiero mucho. Por favor, que estés en paz". A principio de este mes compartió la noticia de que se había mudado a Londres a la pare de que empezaría una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024, y en Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025. A la cantante aún le sobreviven tres hijos. ¡En paz descanse!

