¡Muere Diego Verdaguer! Muere el cantante argentino Diego Verdaguer. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amanda Miguel y Diego Verdaguer A través de las redes sociales se dio a conocer que el cantante argentino Diego Verdaguer falleció el jueves 27 de enero. "Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", se lee en el comunicado que la familia Verdaguer redactó. "Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles". "El Maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias de COVID-19. Desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado, pero desgraciadamente hoy dejó de estar entre nosotros. Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre. Será cremado en Estados Unidos", explicó un comunicado de su oficina de relaciones públicas en México. En noviembre, Verdaguer, quien fue pareja de Amanda Miguel, se convirtió en abuelo de Lucca, primogénito de su hija, la también cantante Ana Victoria. ¡En paz descanse!

