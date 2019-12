Motiff debuta como solista con el sencillo "Animal" El cantante Motiff se lanza como solista con el tema "Animal" By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía Luego de ser el responsable de mega éxitos globales, MOTIFF se lanza como solista con su sencillo debut titulado, “ANIMAL”. El tema viene cargado de fusiones y ritmos latinos que sorprenderán al público con sonidos innovadores, dignos de uno de los mejores productores musicales de la industria latina. “Animal nace en los ángeles, en el MVRK ROOM estudio que construí en Los Ángeles a finales del 2017, nació durante la producción de otro tema que trabajaba en ese momento”, explicó el cantante a People en Español. “La idea llego como un relámpago, en par de horas ya tenía versos y coro grabados”. ¿Donde se grabó y cuál fue la inspiración de la temática?

“La temática se trata de apoderar a la mujer y no sexualizarla. Se trata de que la mujer se sienta libre y a gusto con su sexualidad y no hacerla sentir como un objeto sexual. Creo que a la mujer en los últimos años

se le ha dado una connotación [para] hacerla sentir como un objeto sexual en las letras en vez de darle luz a su sexualidad dándole libertad a sentirse bien en su cuerpo, no importa si hay kilos de más [y] cicatrices”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te impulsó a lanzarte como solista?

“Como en muchas ocaciones estábamos con el equipo en el estudio y empezamos a trabajar en una canción, si pensar para quién sería me metí a la cabina y grabé el demo. Cuando regresé al cuarto de control [notamos] que el tema se sentía muy bien con mi voz, ese fue el principio de todo. Esa noche grabé

el primer tema de el proyecto y supe que haríamos un proyecto como intérprete”. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu carrera?

“Lo que más me apasiona es crear, explorar, cambiar la narrativa en la vida de una persona con una canción. El poder ser parte de la vida de tantas personas, que han bailado, llorado, reído… de verdad eso no tiene precio”. ¿Qué buscan tus canciones?

“Busco crear una audiencia, un espacio, una tribu con un corazón que late a un mismo son. Busco llegar a lugares donde mi música nunca a llegado y a lugares donde mis producciones con otros artistas han llegado. Dejarles saber que ahora estoy como intérprete. Busco marcar una pauta con mis letras, mis canciones y mi sonido, aportar como hemos venido haciendo todos estos años”. El 2020 llegará cargado de éxitos, colaboraciones y nuevos retos profesionales para el artista de la mano de su canción “Animal” y es una que dejará a los fanáticos con la sensación de querer más ritmos con la misma calidad musical y por supuesto con la esencia única de Motiff. Advertisement

Motiff debuta como solista con el sencillo "Animal"

