¡El momento del concierto de Rebelde que sus fans jamás olvidarán! Pasaron muchas cosas en su regreso a los escenarios, pero este instante será uno inolvidable para quienes aman al grupo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, uno de los momentos musicales más esperados, por fin tuvo lugar. Después de muchos años pidiendo su regreso a los escenarios, Rebelde está de vuelta y ha arrancado su gira mundial en un mágico concierto en El Paso, Texas. La emoción hizo vibrar a los asistentes de principio a fin en diferentes momentos de una puesta en escena que ha resultado ser un sueño hecho realidad. Los integrantes del grupo, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, bajaban en una espectacular plataforma para ofrecer una noche inolvidable a sus fans de toda la vida. Rebelde Rebelde arranca su gira con éxito | Credit: Mezcalent Cada canción interpretada y cada palabra de los artistas eran respondidas por los gritos de emoción de los allí presentes. Pero hubo uno al que respondieron con especial sentimiento y con lágrimas en los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo protagonizó Anahí, quien se dejó la piel al ponerle voz al que se puede denominar uno de los grandes himnos de la banda, "Sálvame". "Nuestro himno al amor, gracias por esta primera noche", escribió la artista en sus redes junto a este video tan representativo de lo que fue la velada. La gira apenas comienza y lo han hecho con las ganas y la ilusión que prometieron. A pesar de la ausencia de uno de sus integrantes, Poncho Herrera, el fenómeno RBD sigue intacto. El tour, que continúa todo este 2023 y se prolongará hasta el 2024, promete regalar experiencias así de emocionantes.

