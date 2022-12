Melenie, hija de Alicia Villarreal debuta como cantante al lado de su madre Tras muchos años de preparación, Melenie, primogénita de Alicia Villarreal y Arturo Carmona tuvo su presentación oficial en la escena musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 10 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el Festival Nortex, un importante evento musical que se realizó en Monterrey, México. Una de las estrellas invitadas a este magno evento fue Alicia Villarreal, quien interpretó algunos de sus famosos temas como "Te quedó grande la yegua", "Ladrón", "Ay papacito"; "Sentimientos", entre otras. Pero la sorpresa durante la actuación de esta famosa no fue su talento artístico, sino la presentación como cantante de su hija Melenie Carmona, quien interpretó a lado de su madre el icónico tema "Te aprovechas". Esta presentación fue muy bien recibida por el público asistente. "Estaba muy nerviosa, pero luego me subí [al escenario] y ya", dijo Melenie Carmona al diario mexicano Milenio "Nada más la vi [a mi mamá] y fue como que... ya voy a respirar". Por su parte, la intérprete de regional mexicano no dudó en mostrar lo feliz que estaba de dar a conocer las habilidades artísticas de su primogénita, quien lleva varios años preparándose para este momento. Incluso, se ha mencionado que Cruz Martínez, segundo esposo de la cantante, está apoyando a la joven en la producción de su disco debut. Alicia Villareal y su hija Melanie Aidee Credit: Instagram/@meleniecarmona SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy contenta, muy orgullosa de mi chaparrita, que ya se anima a subirse [al escenario] con su mamá", mencionó Villarreal al mismo medio. "[Cantar] lo hacía cuando estaba más chiquita, siempre ha cantado conmigo. Es como un debut para Melenie aquí en el Nortex". Habrá que esperar a que Melenie dé a conocer su propuesta musical. La joven, además de Alicia Villarreal, ha recibido el apoyo de su padre Arturo Carmona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Melenie, hija de Alicia Villarreal debuta como cantante al lado de su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.