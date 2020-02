Los mejores y peores Halftime Shows en la historia del Super Bowl ¿Está el Halftime Show de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl entre los mejores o los peores? Te lo contamos. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El esperado Super Bowl se ha transformado a través de las últimas décadas en uno de los eventos televisados más vistos en el mundo entero, no solo porque en este gran juego se corona al nuevo equipo campeón de la NFL, también por otros atractivos adicionales como los comerciales y sin duda, el Halftime Show. La primera edición del Super Bowl tuvo lugar el 15 de enero de 1967 en el icónico Orange Bowl de la ciudad de Miami. Más de cincuenta años después, mucho ha cambiado, incluyendo las presentaciones de medio tiempo, ya que en las primeras décadas del gran juego, los protagonistas del Halftime Show eran bandas de marcha universitarias que se complementaban con la corta intervención de algún artista. Pero en 1993, la historia del Halftime Show dio un giro de 180 grados y comenzó a transformarse en el evento masivo que paraliza a los Estados Unidos. En ese año, por primera vez un artista fue el gran protagonista del medio tiempo y quien mejor que Michael Jackson para hacerlo. Desde entonces, los nombres más grandes del entretenimiento han estado en el escenario del Super Bowl. Y aunque algunos han dejado marcas imborrables con presentaciones épicas, otros no han contado con la misma suerte. Dale una mirada a nuestro listado de los mejores y peores Halftime Shows de la historia: Los Halftime Shows inolvidables Jennifer Lopez y Shakira, Super Bowl LIV (2020) Por supuesto, iniciamos este listado con la presentación de Jennifer López y Shakira por la importancia que tuvo para la comunidad latina en Estados Unidos y por el gran mensaje de empoderamiento que dejaron tras su show. Una descarga total de energía, baile y sensualidad hicieron vibrar a los más de 60,000 aficionados que llegaron al Hard Rock Stadium de Miami para ver el Super Bowl. Prince, Super Bowl XLI (2007) Para muchos, la presentación del legendario Prince del 2007 en el Dolphin Stadium es el mejor Halftime Show de la historia y no es para menos, pues durante su paso por el escenario, el fallecido cantante le regaló al público tal vez el concierto más inolvidable de su carrera. Madonna, LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green; Super Bowl XLVI (2012) La Reina del pop fue la encargada del show de medio tiempo en el 2012 y su presentación dejó una huella imposible de borrar en las páginas doradas del Super Bowl. Acompañada de LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green, Madonna demostró por qué es la cantante con más ventas de la historia. Beyoncé y Destiny’s Child, Super Bowl XLVII (2013) Un año después de la magistral presentación de Madonna, las encargadas de apoderarse del escenario fueron Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams, las tres integrantes del afamado grupo Destiny’s Child. El estandarte dejado por la Reina del pop quedó casi imposible de superar, pero el trío no desafinó con su Halftime Show y le regaló al público una presentación magistral con lo mejor de su repertorio. Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott; Super Bowl XLIX (2015) En el año 2015, otra de las divas del pop mundial tuvo la gran responsabilidad de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl. Un despliegue de luces, disfraces, baile y hasta un león gigante transformaron la presentación de Katy Perry en algo épico. Desde luego, la lista de invitados para acompañarla incluyó a otras dos superestrellas de la música: el rockero Lenny Kravitz y la rapera Missy Elliott. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars; Super Bowl L (2016) No hay duda de que la combinación de estos tres gigantes del mundo de la música dejó un show que puso a bailar a millones y que se convirtió en un clásico instantáneo dentro de los mejores Halftime Shows del Super Bowl. Lady Gaga, Super Bowl LI, (2017) La mega estrella neoyorquina del pop ha sido una de las pocas artistas que ha decidido no traer invitados al escenario, pero que al mismo tiempo ha dejado una presentación icónica en un Halftime Show. Con un despliegue artístico impresionante, Lady Gaga se robó la admiración de millones de aficionados alrededor del mundo entero. Michael Jackson, Super Bowl XXVII (1993) Desde luego, no podíamos dejar fuera de nuestro listado a la presentación que partió en dos la historia del Halftime Show y que transformó al Super Bowl en uno de los eventos más vistos en el mundo entero. El Rey del pop subió al escenario del mítico estadio Rose Bowl, de Pasadena, y tan solo le bastaron 13 minutos para hacer de su show algo inolvidable. Halftime Shows para el olvido A pesar de que los invitados al Super Bowl son grandes estrellas del entretenimiento, esto no significa que sus presentaciones tengan el éxito asegurado y Maroon 5 y Justin Timberlake son el mejor ejemplo. En el 2019 y el 2018 ellos fueron los protagonistas del Halftime Show, pero su paso por el escenario dejó un gran sinsabor, ya que sus conciertos fueron catalogados de planos y aburridos en comparación con otros del pasado. Antes de la presentación de Michael Jackson en 1993, el Halftime Show no tenía la importancia mediática que tiene hoy, por ello compañías como Disney usaban el show de medio tiempo para crear un espectáculo que parecía más un comercial de 12 minutos, como en 1995 cuando el show estuvo inspirado en Indiana Jones para promocionar una de sus atracciones en uno de sus parques de diversiones.

Los mejores y peores Halftime Shows en la historia del Super Bowl

