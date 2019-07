Mayeli Alonso protagonizará un video de su novio, el cantante Jesús Mendoza: "La quiero mucho" Mayeli Alonso se estrenará como modelo en un video del tema "Lo que más amo" de su novio Jesús Mendoza. En exclusiva, el cantante se deshace en halagos con ella y confiesa lo mucho que la quiere. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Mayeli Alonso le puede agregar un oficio más a su hoja biográfica. Aparte de ser mamá, líder en la industria del maquillaje y empresaria de productos naturales, pronto se estrenará como modelo. Así lo reveló en exclusiva a PEOPLE EN ESPAÑOL su novio, el cantante Jesús Mendoza. La empresaria protagonizará el próximo video del sencillo “Lo que más amo”, autoría de Mendoza, que contará con acordes de mariachi y piano. Aunque el intérprete se guardó los detalles de la trama del video, aseguró que no pudo haber escogido mejor protagonista ya que el tema está dedicado en su totalidad a Alonso. El cantante no se limitó en halagos para su novia, la ex esposa del cantante Lupillo Rivera. Image zoom Instagram/ Mayeli Alonso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Su energía, su ángel, su persona, la hacen ser lo que es. No hay forma de cómo mentirle a la gente”, dijo Mendoza. “Creo que la gente ha estado con ella durante todo este proceso [del divorcio] aunque se habló y se dijo lo que se dijo, porque la verdad no se puede esconder. Ella es una mujer muy luchona, que es algo que me gusta mucho, pero aparte admiro todo de ella, de cómo es de inteligente, es igual de hermosa y cariñosa. Yo la quiero mucho”. La relación de Mendoza y Alonso ha estado en la mirilla desde que una persona allegada a la empresaria la habría hecho pública el año pasado. No obstante, la pareja se ha mantenido firme y enamorada, intentando mantener su intimidad fuera del ojo público. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Mayeli Alonso protagonizará un video de su novio, el cantante Jesús Mendoza: "La quiero mucho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.