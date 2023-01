Mauricio Ochmann se lanzará como cantante Una sorpresa ha resultado la noticia que dio Mauricio Ochmann y, ahora, debutará como cantante ¿dejará la actuación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Mauricio Ochmann se ha consolidado como un actor polifacético que lo mismo hace drama y comedia para cine, televisión y teatro. Sin embargo, ahora este famoso ha descubierto su pasión por la música también y ha decidido explorar esta nueva faceta a nivel profesional que surgió, curiosamente, por un proyecto histriónico. "Empecé a ir a clases de canto, con Erika Bañuelos, por un proyecto personal que quiero dirigir y actuar, y que coescribí", relató Ochmann al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Digamos que es una idea original mía, de un guión cinematográfico. Al protagonista lo hice cantante y en el canto empecé a encontrar que es muy terapeútico". Además de probar suerte como cantante, el protagonista de la película ¡Qué despadre! también debutará como compositor, que surgió de manera casual; así que dará a conocer dos nuevos talentos. Aunque dejó claro que "no, no, no, para nada" piensa abandonar la actuación.

Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De repente, un día, estaba en la regadera bañándome y empecé 'una vida a tu lado'. Me salí de la regadera y empecé a escribir, escribir y escribir, y dije 'mira, volví a escribir un poema'", expicó. "Entonces, se lo llevé a Eri y me dijo 'no, acabas de escribir tu primera canción'. Dije 'bueno, ahora lo voy a compartir'; es algo que me movió". Pero eso no es todo lo nuevo para Mauricio Ochmann, debido a que ahora ha debutado como empresario de un restaurante ubicado en Morelos, México; lo cual, lo tiene muy emocionado. "La verdad es que surge de algo muy personal", confesó. "Dentro de mis sueños o de mis proyectos a cumplir era abrir un lugar y tenerlo".

