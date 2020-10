Mau y Ricky, el dúo dinámico que cantó con John Legend Mau y Ricky cuentan en exclusiva cómo fue trabajar con John Legend Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si alguien tiene un amor “bien grande” por la música, esos son Ricky, de 29 años; y Mau de 26, que se unieron a John Legend en una nueva versión del tema “bigger love” del estadounidense, de la que los venezolanos hablan en exclusiva. ¿Cómo fue trabajar con John Legend? Mau: ¡Un sueño hecho realidad! Seguimos su música y lo admira- mos desde hace muchos años y estamos muy agradecidos con él por la oportunidad. Image zoom Camilo Bustamante ¿Qué destacarían de él como cantante? Ricky: Somos fanáticos de la gente que hace las cosas con excelencia y él claramente hace todo con excelencia. Image zoom Mezcalent ¿Por qué escuchar la canción? Mau: Porque es una canción cabrona [risas]. Y porque ahí estamos Ricky yo representando a todos los latinos en una plataforma hermosísima.¿Cómo y dónde han vivido esta pandemia? Ricky: La hemos vivido en Miami con la familia. Haciendo música nueva y tratando de enfocarnos en crecer en todos los sentidos. ¿Qué es lo que sigue para ustedes como profesionales en medio de esta crisis? Mau: Viene disco nuevo. El primer sencillo sale ¡yaaaaa!

Mau y Ricky, el dúo dinámico que cantó con John Legend

