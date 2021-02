Close

Marjorie de Sousa estrena video: "No importa lo que los demás puedan decir de ti" Marjorie de Sousa estrena canción "Ni diabla ni santa", en donde deja claro que no le importa lo que piensen de ella. ¡Míralo aquí! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo ha aprendido Marjorie de Sousa es hacer de oídos sordos a palabras necias. Justo por esa razón, la venezolana y los compositores Miguel Augusto Laynes Dueñas y Edgar Gabriel Gurmeitte crearon la canción "Ni diabla ni santa". "Vivimos pendientes de ser aprobados por los demás y eso no es la vida, nos tenemos que aprobar nosotros", dice la rubia de 40 años. "No importa lo que los demás puedan decir de ti, si tú estás clara de qué es lo que quieres en la vida y adónde quieres llegar". Lo que quiere De Sousa es simplemente estar rodeada de sus seres queridos. "Fue un año de aprendizaje para todos, una año de agradecimiento, de proponerte nuevas metas. De estar enfocados a lo que realmente quieres hacer en tu vida, pero sobre todo sin descuidar a los tuyos y llenarlos de amor y de muchas cosas que a veces se nos olvidan por el tema de vivir a través de redes sociales o vivir las vidas tan aceleradas", advierte la venezolana. Image zoom Credit: Dahousestudios/Media concepts pr "Es un año que agradezco porque [el año pasado] me ha permitido estar más cerca de mi hijo [Matías], de mi madre y de todos los seres que amo", reflexiona la también actriz. "Hay que vivir la vida como queremos vivirla y si nosotros pensamos y creemos que estamos bien, no tenemos que darle explicaciones a nadie, simplemente estar bien nosotros para estar bien con nosotros y nuestras familias". ¿Quedó claro?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Marjorie de Sousa estrena video: "No importa lo que los demás puedan decir de ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.