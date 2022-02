Mario Bautista y El Recodo unen sus talentos Una fusión muy especial ha unido a Mario Bautista y la Banda El Recodo que ha resultado un éxito y todo se dio gracias a una casualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un encuentro fortuito se convirtió en una mancuerna laboral que ha resultado un éxito. Mario Bautista convivió en un evento con Celia, la esposa de Poncho Lizárraga líder de la Banda El Recodo, cuando la señora lo llevó ante su marido todo surgió de manera espontánea. "Fue un acercamiento de parte de Poncho. No fue para hacer el remix, fue para decirme que le encantaba la canción; que estaba muy feliz de que un chamaco mexicano estuviera escribiendo de esa manera con lo valores que tiene la canción y que estaba muy orgulloso de mí", relató Bautista a People en Español. "Le dije 'Papi, la verdad no tenía pensado hacer remix pero para mí sería un honor hacer el remix de esta canción contigo y más por esto que me estás comentando. Que nazca de este comentario el remix. Alguien que cree en la canción y conecta con el mensaje, y, más, la madre de todas las bandas para mí sería un honor hacerlo con El Recodo". De acuerdo con la agrupación, pese a ser algo tan inesperado se logró concretar de una forma rápida y precisa. "En menos de una semana se hizo toda la organización para poder hacer la canción, grabar el video, incluir las voces, la instrumentación y así fue como surgió este remix", mencionó Ricky, uno de los vocalistas de la agrupación. "Fue tan orgánico, tan rápido todo; con una vibra muy fregona, con una esencia increíble, creo que ese tipo de cosas son las que mejor salen", agregó. "La canción ya era un éxito; pero, nada más, le agregamos la esencia ranchera de la Banda El Recodo". Mario Bautista y El Recodo Credit: Mario Bautista Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente, el contenido de la canción fue lo que encantó a todos sus integrantes. "El mensaje que lleva este tema es algo que a nosotros nos fascina muchísimo, ya se lo hemos dicho tantas veces a Mario, que hasta parecemos grabadora. La manera en la cual se expresó, es tan pura del corazón, lo que estaba viviendo", mencionó por su parte Giovanni, la otra voz de esta banda. Mario Bautista también coincide en que este sencillo de su autoría tiene una letra importante. "'Brindo' es para conectar con lo importante de la vida, que es lo que ya tienen; para que no estemos en este plano en la parte material. Creo que ahorita como sociedad estamos en una decadencia de los bonito que tenemos los humanos que es lo espiritual, el amor, el amar a nuestra familia a los nuestros. Estamos viviendo una etapa muy vacía en la humanidad y creo que es un mensaje que llega justo en esos momentos en los que necesita llegar para que la gente conecte con lo verdaderamente importante que es amar a los suyos, convivir con ellos", concluyó. "Brindo" con Mario Bautista y a Banda El Recodo ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

