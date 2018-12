Marilyn Odessa: "hay muchos hijos de artistas que no tienen talento"

Marilyn Odessa está dando pasos sólidos en el mundo de la música, pero ser hija de la legendaria Marisela, asegura que no le ha abierto puertas, sino todo lo contrario.

“Me ha pasado muchas veces que [dicen]: ‘es la hija de Marisela va a ser como la mamá’. Ya ves que mi mamá es de escándalo y todo el [eso] y a mi me encanta cantar. Realmente lo hago porque disfruto hacerlo, disfruto estar en el escenario, disfruto la música, escuchar una canción y que me haga sentir que voy a morir, no porque soy la hija de”, confesó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Hay muchos hijos de artistas que no tienen talento o no cantan o simplemente quieren ser alguien porque el papá fue o porque la mamá fue y nos pasa a [arruinar] a todos los que si podemos cantar, si queremos cantar porque nos gusta, se hace el triple del trabajo estar tocando puertas”.

Bajo el ala de Banda MS, a la cantante se le están abriendo varias puertas y este viernes presenta el video de su segundo sencillo titulado ‘Lo mal que me trataste’ (Lizos music). “Estoy en las nubes. Es algo muy bonito poder tocar puertas con un equipo. Siempre lo he hecho sola, siempre he estado luchando sola. Finalmente tener un equipo que realmente me apoye y cree en mi proyecto es algo muy bonito”, dijo.